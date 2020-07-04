泰國肌肉和尚IG爆紅！集齊冰塊肌人魚線青筋膊　真實身份原來是…

相信大家對於這組照片絕對不陌生，就是先前在Facebook上廣為流傳的「超帥泰國和尚」照！照片中的和尚擁有超結實的大肌肌，俊俏的五官更是讓人秒戀愛！而小編這次在經過不斷搜索後，終於找到了他的個人IG，帳號內的照片更是養眼到不行，有興趣的朋友就一起看下去吧～

其實這位擁有鐵漢外觀的鮮肉本名叫做Jeans，真實身份是一名泰國健身模特兒（難怪身材如此誘人）那那幾張爆紅的「猛男和尚」照又是怎麼一回事呢？原來是泰國當地有個習俗，就是成年後要去寺廟修行一段時間，鍛鍊像是和尚那樣自律且堅韌的性格，因此當時Jeans就是時程已到，被父母送去當和尚罷了～（哪有這麼帥的和尚啦！）

點圖看泰國爆肌和尚Jeans照片▼▼▼

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在修行已滿後，Jeans也延續了健身的興趣，在他IG中就能常常看到他與一群好哥們健身的「群肌照」，各個美男毫無保留的曬出驚人好身材，看著他的IG就像是看一張張的猛男寫真般，不過在還俗之後的Jeans也留起了頭髮、鬍子，但讓人驚訝的是大多數粉絲都認為「光頭比較好看」（根本就是當和尚的料啊⋯⋯）

除了健身之外Jeans也開始了自己的模特兒生涯，休息時間則是熱愛親近大自然，只能說人帥、風景美，讓粉絲們紛紛吶喊：「這是世界上最美的風景～」，目前Jeans的IG累積了將近20萬粉絲，在泰國可以說是小有名氣，喜歡看猛男的朋友們不妨去追蹤Jeans的 IG，滋養一下眼睛吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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