3款Level 3姆明口罩晚上8時預售　粉紅深綠或立體剪裁印可愛卡通

【口罩/姆明】姆明是不少人喜愛的卡通人物，如果印在口罩上更是可愛。「異度空間工作室」獲授權生產及在香港和澳門銷售「姆明」圖案口罩，並於今日（18日）晚上8時在網頁上公開預售，10月底前發貨。
「異度空間工作室」在facebook公布消息，表示3款「姆明」系列口罩將於18日晚上8時公開預售。3款口罩包括以女性用家為本、粉紅色的「小美平面外科口罩」，深綠色的「史力奇平面外科口罩」和以一般成人用家為本、立體剪裁的「姆明立體口罩」，全部規格達ASTM Level 3。
三款口罩的樣式和價格↓↓↓
產品資料：
小美平面外科口罩 (ASTM Level 3)
每盒10片
口罩設計以女性用家為本，特意製做16cm長度，令口罩更貼面
用上市場罕見物料，使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)
細菌過濾效率BFE>99%；顆粒過濾效率 PFE>99%；病毒過濾效率 VFE>99%
口罩將用上壓印設計, 左上方壓有阿美圖案, 右下方亦壓有姆明圖案
口罩使用上粉紅色面底層, 面層亦會印有姆明系列花紋
史力奇平面外科口罩 (ASTM Level 3)
每盒10片
17.5cm x 9.5cm
用上市場罕見物料，使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)
細菌過濾效率BFE>99%；顆粒過濾效率 PFE>99%； 病毒過濾效率 VFE>99%
口罩將用上壓印設計, 左上方壓有史力奇圖案, 右下方亦壓有樹精圖案
口罩使用上深綠色面底層
姆明立體口罩 (ASTM Level 3)
每盒30片, 獨立包裝
口罩設計以一般成人用家為本
立體剪裁，特製專用3mm粉藍色耳帶
ESPP內層，呵護肌膚
用上市場罕見物料，使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)
細菌過濾效率BFE>99%；顆粒過濾效率 PFE>99%； 病毒過濾效率 VFE>99%
口罩使用上白色面底層，加上壓印設計，右上方壓有姆明圖案，左方亦壓有「Moomin」商標圖案網頁連結
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