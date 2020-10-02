台女小便流出「白色膿液」　醫生一問揭恐怖壞習慣：尿液非常髒…

「有病就要睇醫生！」現今網路進步，許多人身體一出現異狀，都習慣找Google大夫問診，甚至有人自認久病成良醫，恐害病情延誤治療。台灣一名20多歲OL某日突癱軟無力、高燒就醫，檢查為敗血性休克，醫生還發現她尿液檢體非常髒，甚至流出「白白的膿液」，仔細追問，發現是讓人搖頭的壞習慣所致。

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柯世佑接著說，替女子進行電腦斷層時，發現腎臟有顆膿瘍，詢問她近期是否有尿道感染的情況：「因為尿檢體非常的髒，導（尿）出來還有像膿，白白的很髒。」依照電腦斷層顯示應為腎臟膿瘍引發的敗血性休克。

醫師進一步追問才發現，原來女子很常發生尿道感染，而每次感染爆發後即到診所看診拿要，卻未依醫囑將抗生素服用完畢，而是習慣性地吃了1、2天後感覺症狀舒緩，就會自行停藥，並將剩下的藥物留起來，待下次感染再繼續服用，即使感染也不再就醫，因此家中存留許多尿道感染的抗生素。

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柯世佑解釋，尿道感染進展至腎盂腎炎很不簡單，且腎盂腎炎裡還發生膿瘍，大多數的患者必須發燒至8～10天才會導致如此嚴重之病況。但女子一發燒即引發敗血性休克，代表細菌已經在腎臟裡面慢慢複製、增生等到她整個毒性爆發，病況已達臨界點。

台灣藥師甘誼文提醒，某些藥物如抗生素一定要服用至療程結束才能停藥，舉例細菌一開始像是拿小刀傷害著身體，當人們服用抗生素後感覺症狀緩解而停藥，細菌仍存在體內：「最後就拿大砲攻擊你！」服用的抗生素等於沒用，必須再換新的、更強效的抗生素，因此務必依醫囑將抗生素依療程全部吃完。

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