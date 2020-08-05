台女星誤犯減肥禁忌　約會前服瀉藥車上失禁　男友一個舉動證真愛

台灣女星陳珮騏演出多部八點檔，生動演技受到觀眾喜愛，獲得「本土劇女神」封號。為了保持曼妙身材，她過去常服用減肥藥瘦身，沒想到某次和男友約會時，卻感覺屁股有「水流出」，感覺滑滑的，下一秒她放了個屁，竟噴出油來，還飄出噁心臭味。

一車「屎油」！點圖看陳珮騏約會失禁事件▼▼▼

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陳珮騏曾在《醫師好辣》表示，以前身材忽胖忽瘦，吃過可以排油的減肥藥，某天她和男友相約約會，當騎著機車享受兩人世界時，她開始感覺在放屁，屁股有油膩的水狀物流出，之後放出屁來，竟真的有油漏出來，沾了滿褲子都是，還有陣陣異味。

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發現自己出糗後，陳珮騏尷尬地告訴男友：「對不起，我好像瀉油了！」而男友沒有抱怨，反而是把機車坐墊清理乾淨，立刻把她載回家更換衣服，之後再繼續未完成的約會行程，讓她感動說：「我真的覺得當時男朋友對我是真愛！」

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