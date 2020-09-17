月經杯深藏私處72小時　19歲台女狂挖拿不出　荒謬真相嚇窒醫生

女生每個月都得面臨生理期的到來，而你都使用衛生棉還是棉條呢，小心「使用說明書」沒讀好，悲劇就此發生。一名19歲台女就醫時主訴月經杯卡住了，且時間已持續3天，開始出現下體痠痛的症狀，醫師內診以鉗子一夾，取出的「染血實體」讓人脫口而出：「真的傻眼」。

台女竟將月經杯「上下顛倒放進去」…點圖看恐怖下場↓↓↓

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生活中的小物帶來方便，但錯誤使用恐傷身！台灣振興醫院婦產部醫師李偉浩在節目《醫師好辣》中分享，曾收治一名19歲妹妹，到診間時表示月經杯卡在私密處，過去習慣用衛生棉條的她，為了響應環保想改用月經杯，沒想到才第一次使用，將杯體往內一推就卡住拿不出來，多次嘗試都失敗，只好就醫。

女子自述，由於月經杯已卡在體內3天，下體出現痠痛不適，眼看時間一分一秒流逝只好求助醫師幫忙。一上了內診台、她雙腿打開，醫師即發現月經杯卡在陰道裡，在緊張情況下私密處肌肉夾得更緊，醫師小心翼翼地以鉗子夾出，坦言：「真的很難弄！」

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李偉浩解釋，生理期在私密處塞入月經杯可接住經血，其下方設計有環扣「指套」可幫助女生們取出清洗、更換。但荒謬的是，該名女子使用方法錯誤，將月經杯「上下顛倒放進去」，杯體朝下套在指頭上塞入陰道，使得沒有環扣可取出，夾出月經杯時經血已像鴨血呈現塊狀，「看到的時候也傻眼，這個外觀根本抓不出來，只能用鉗子去夾」。

主打能放入陰道、無痛接住經血的月經杯，號稱可重複使用5～10年，且放在陰道中可使用8～12小時無須更換，但由於其為侵入性材質，部分醫師不建議無性經驗的女性使用。林口長庚婦產科醫師蕭勝文表示，月經杯雖然是先捲起後放入，「但體積還是滿大的」，對處女而言，容易造成陰道撕裂或感染。

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婦產科醫師蔡鋒博也提出3點使用月經杯需要注意的地方：

一、小心中毒性休克症候群（Toxic Shock Syndrome），在使用期限內更換、清洗。陰道有一個黃金律，在24小時之內必定發臭，因為陰道內是有很多細菌、黴菌、病毒，不是妳想像中的那麼乾淨，因此要記得清洗，可以煮沸5分鐘重複使用。

二、使用前一定要記得修短指甲，以免指甲弄破了陰道壁，容易造成感染、流血。

三、要移除時千萬不要用力拔，因為月經杯和子宮頸有負壓，所以妳要做一個「用力大便」的負壓動作，讓月經杯往下移動手洗乾淨之後伸入月經杯，把它壓成C字型解除壓力，就可輕鬆移除。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】