小鬼逝世｜沐浴露亂放也可致命　浴室5大常見被忽略危機

藝人小鬼黃鴻升16日在北投住處猝逝，警員到場發現小鬼躺臥在浴室外，且臉部朝下，現場未發現藥物或酒瓶，初步研判可能是他不慎滑倒後撞到頭，解剖初判為「心血管問題」，詳細死因還有待相關單位釐清。

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小鬼的驟逝，也引起許多人開始關心浴室的安全議題，其實許多專家都曾指出浴室潛在危險性，卻很少有人注意，以下就盤點浴室危險的地方與解決方法，看完後快檢查自己是否有做到吧！

1. 磁磚

不少人家中浴廁都會舖磁磚，但如果赤腳走在磁磚上，很容易不慎滑倒。

解決方法：如果可以讓浴室乾濕分離是最好的，若沒辦法改變原本設計，則可以在洗手台或浴缸附近放置防滑墊或防滑條，浴室門口也放一個吸水墊或珪藻土墊，浴室內與附近都盡量選擇較明亮的燈具，因為如果太過昏暗，也可能看不清楚路滑倒。根據信義居家的報導，浴室磁磚最好選擇「吸水率低、凹凸起伏較大」的，因為這樣才能有較好的防滑效果。另外，浴室地板也要常常清潔，不然累積水漬也容易讓人跌倒。

2. 浴缸

浴缸的高低落差大，進出時很容易讓人滑倒，如果是老人家的話，更可能因為無力跨步，而不小心摔落。

解決方法：最乾脆的方法是盡量不要裝浴缸，改成淋浴間。如果一定要使用，應該增設臺階與扶手，在進出時可以攀扶，浴缸附近也要放置防滑墊或防滑條。

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3. 玻璃隔間

洗澡時的霧氣，容易讓人視線模糊，如果此時又不小心撞到玻璃，就可能被玻璃碎片割傷。

解決方法：如果非必要，浴室盡量使用安全玻璃或是塑膠材質，但若家裡已經使用玻璃，則應加貼安全膠膜，增加緩衝效果，降低玻璃碎屑的傷害。

4. 散落地上的日用品

有些人會直接將沐浴乳、洗髮乳等日用品，直接放在浴室地板，雖然這樣使用比較方便，但因為這些用品都有潤滑效果，很容易讓人滑倒。

解決方法：可以買一個置物架，將沐浴乳等用品收進去並吊起來，洗澡後也要馬上清理地板，防止沐浴乳殘留地上。

5. 電器

浴室本來就是潮濕的地方，除了電器可能漏電之外，使用熱水器也可能有一氧化碳中毒的風險。

解決方法：在買電器之前，一定要購買有商品檢驗合格標章的產品，另外也要定期請專業人員檢查，如有必要一定要適時汰換。

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