TENET天能｜2年前俄州公路影片與電影雷同　SUV狂倒駛如時間逆行

大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）最新科幻大片《TENET天能》大玩時間逆轉等劇情，觀眾直呼劇情「燒腦」，在世界各地上映均掀起話題。正當電影熱播之際，美國俄亥俄州（Ohio）2018年1段公路影片卻引起網民熱議，片中可見1輛SUV（休旅車）倒行近2公里，猶如《天能》公路追車的一幕，網民忍不住笑言「司機只是進了旅轉門」、「司機是Robert Pattinson（羅拔柏迪臣）吧？」。

2018年6月美國公路的閉路電視拍得的影片，近日因電影《天能》再度被瘋傳，網民形容場面與電影中追車一幕非常相似。（fb「Fox 11 Los Angeles」影片截圖 ）

網上瘋傳的影片拍攝於2018年6月，美國俄亥俄州一處公路出現長長車龍，惟1輛SUV突然「離隊」倒車，在交通燈位調頭後繼續倒車，最終駛入停車場。雖然事發於早上近7時的繁忙時間，但幸好該輛SUV司機沒有橫衝直撞，亦未有撞到其他車輛，故事件中無人受傷。俄亥俄州交通部門事後在facebook上傳影片，提醒市民若發現車輛有異樣，應停泊路邊。

有趣的是，該段影片最近卻因《天能》重獲網民關注，並且再度瘋傳，因影片的場面與電影重中之重的公路追車劇情相似，電影角色尼爾（Neil）駕車載着男主角期間，旁邊突然出現倒駛的車輛。

《天能》公路追車大戰▼▼▼

不少網民隨即湧入2018年相關新聞的帖文「抽水」，開玩笑地推測「羅拔柏迪臣在開車？」、「司機只是太早發現旋轉門的秘密」，又指《天能》原來是紀錄片，而不是科幻片。

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