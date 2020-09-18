駛出停車位不慎撞鄰車　波子女司機落車查看時突溜後　場面超驚險

泊車是不少司機的噩夢，駕駛技術不佳隨時釀成意外。一段險象橫生的影片近日在網絡瘋傳，只見一輛黑色私家車駛出停車位時，不慎碰上旁邊的車，女司機立即開門下車查看，但懷疑因入錯波致溜後，女司機夾在柱子與座駕之間，險釀意外。

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有網民在facebook群組上載片段，指事件發生在圓方的停車場內，一輛黑色保時捷SUV駛出車位時過早扭軚，不慎碰上左邊的車子，女司機疑一邊心急入後波退回車位，一邊在未拉手掣下開門下車察看，結果令座駕溜後，她則夾在鄰柱和車子之間，當大開的車門碰到柱子時，車才停下來，場面非常驚險。

按圖逐格睇超驚險畫面▼▼▼

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網民看完影片都直呼誇張，「差啲畀自己架車夾死」、「好多人一撞車就心亂」，又指「道門救咗佢」，如果不是車門開得大，「畀條柱頂佢關門，夾斷對腳」。有人則專業點評司機做錯幾件事：「轉咗彎出車已經係閘角，出到街雙線轉彎一樣會撞到隔籬部車，仲要冇入P波走落車。」更奉勸一句：「累人累物，不如出街坐的士仲好啦，唔好害人！」

泊車是部分司機的噩夢，特別是如果要尾入車頭向外泊L位的話，就最怕泊車時「顧得左唔顧得右」，結果撞到旁邊的車輛，賠了夫人又折兵，有網民就分析以「尾入泊車」5大好處▼▼▼

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