江西銀髮兄妹感情深　96歲婆婆怕變最後一面　短聚後送別哥哥淚崩

常言道「家人永遠是最後的堡壘」，近日內地一對兄妹情深相處的短片在網上瘋傳，片中96歲婆婆追車送別101歲哥哥，將200元（人民幣，下同）硬塞長途跋涉前來探望她的哥哥手上，並坦言「哥哥我們現在是見一面少一面」。這對兄妹道別時依依不捨的情感令人動容，網民看後覺得非常感動，形容兄妹「太有愛了」。

江西一對兄妹的好感情超深厚，96歲妹妹牽掛101歲哥哥跌倒是否有受傷，哥哥則為探望妹妹而千里迢迢坐車到對方家。（微博影片截圖）

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影片拍攝於9月初，居於江西省九江市修水縣的101歲哥哥在家中不慎跌倒，96歲妹妹自得知此事後非常擔心，一直打電話給侄子莫榮旺了解情況。哥哥得知妹妹因身體問題無法坐車，年過百歲的他，仍決定坐車1小時到縣城外的漫江鄉，與妹妹短暫相聚，以免她日夜牽掛。

不過，在離別的時候，妹妹追上哥哥坐的私家車，一臉不捨地遞上200元，說：「買點好吃的，我又不方便去買點什麽給你。」話音未落，兩人忍不住淚水，妹妹頻頻拭淚。家人看到兄妹不捨的畫面大感心酸，於是記錄下感人一幕。莫榮旺表示，「我姑姐就說，『哥哥我們現在是見一面少一面』，當時我就想流眼淚了，確實（如此）」。

莫榮旺續指，爸爸和姑姐的感情一直很好，惟因為年紀太大不方便外出，令他們難以見面，家人每天都會陪老人家看書、打麻雀等，「爸爸和姑姑（姐）這麽長壽，主要是他們心態好，還有他們兒孫滿堂，我們大家庭小家庭都非常和睦，父母年紀大了，我們必須要照顧好他，每個人都會老的」。

影片事後在網上瘋傳，網民紛紛大讚兩人兄妹情深，「疼愛沒有年齡界限」、「兄妹感情真好」、「共度一個世紀兄妹」，祝願他們健康長壽。

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