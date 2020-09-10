居屋2020｜4兄妹欲夾錢幫爸爸公屋換居屋　網民因一個理由不贊成

居屋2020今日（10日）開始接受申請，今期包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑4個屋苑，吸引不少上車或換樓客留意。有市民就在網上發帖，指4兄妹打算夾份為爸爸公屋換居屋，日後歸4人共同擁有，但樓主怕因買樓事宜會傷和氣，一直猶疑不決，遂問網民意見。

居屋2020 9月10日開始接受申請，包括位於粉嶺的山麗苑。（資料圖片）

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該網民在親子王國討論區以「夾份公屋換居屋」為題發文，指兄弟提議夾份幫爸爸公屋換居屋，將來就歸4兄妹共同擁有，一來想改善爸爸的居住環境，二來居屋可作投資。

樓主表示自己沒有生小孩，「兩公婆夠用就可」，但其他兄弟姊妹各有兒女，估計他們亦有為兒女打算。另外，他又怕一家人將來會為居屋問題傷和氣，但不夾一份又自覺不關心爸爸，令他相當苦惱。

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居屋2020｜9月10日接受申請 圖解申請注意事項、重點

帖文隨即引起網上熱議，大部份網民都不贊成樓主夾錢換樓，認為買樓充滿着利益計算，最後一定會有拗撬傷感情，亦有人指一旦爸爸成為業主，日後申請政府資助入老人院時就很麻煩，有網民就提出其他方案解決問題▼▼▼

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【居屋設計示範】早前入伙的長沙灣麗翠苑，其熱門間格屬實用面積287呎的開放式單位。由於單位沒有房間，如只有1至2人居住可能剛剛好，但如果要一家3口一起生活的話，就要靠設計師動動腦筋▼▼▼

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