疫情下法庭停擺　首進行遙距聆訊「避炎」　業界1招慳時間免排期

新冠肺炎疫情爆發多時，各行各業也受到不同程度的打擊及影響，連公營機構及法庭也一度暫停服務。面對法庭停擺，業界以及不少市民也感到相當頭痛，然而法律界未有因而暫停工作，反而使用不同方法將審訊或法律程序轉至網上完成，部分措施更是因疫情影響而首次採用。

受新冠肺炎疫情影響，本港法院一度有限度運作，只處理必要及緊急的案件或法律程序。（資料圖片）

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受到新冠肺炎疫情影響，本港法庭今年2至5月大部分聆訊都一度暫停，只處理必要及緊急的案件或法律程序。由於休庭影響甚大，高等法院於4月初就民事案件的遙距聆訊作出實務指引，首階段決定先以視像會議設施進行聆訊，以應對疫情下的新常態。

高嘉力律師行（Gall）律師胡安芝指，遙距聆訊形式與庭內審訊相近，只是在必要的情況下才會進行口頭爭論或交流，其他則以文書處理代替。遙距聆訊會使用特定的軟件，過程中亦有特定指引需要跟隨，以確保審訊仍在公平公正情況下進行，以及保障雙方當事人的利益。她續指，遙距聆訊中雙方律師會將論點或結案陳詞以文件形式交予法官判決，因而能提高訴訟效率及減低成本。

高嘉力律師行律師胡安芝指，疫情下法庭首次使用視像會議設施進行聆訊。（受訪者提供）

不過法庭審訊仍受到排期限制，加上並非所有案件也能採用遙距聆訊形式，故案件能正式得到判決前，當事人仍要花上至少1年半時間等候，而在疫情期間所需時間可能更長。為了加快處理案件的效率，法律界亦鼓勵當事人透過其他方法處理，如家事法庭可採用具法律約束力的私人財務審裁 （private financial adjudication）或不具法律約束力的調解（mediation）。

胡律師說，曾遇過有離婚案件因疫情影響，排期由原定4月押後至11月，當事人不希望花太長時間等待，故決定採用私人財務審裁處理離婚案件中的財產分配部份。她補充指，私人財務審裁其實於2015年已引入本港，但直至本月5月才進行首宗審裁。

有份處理本港首宗私人財務審裁的胡指，案件中有關兒童撫養權的問題早已解決，得知案件需要押後時，離婚雙方希望盡快繼續各自的生活，便決定任命1名具有家庭法經驗的香港退休法官擔任審判員，選擇以更快的方法處理財產分配問題。

她解釋，私人財務審裁形式上與仲裁雷同，案件各方須簽署協議，同意在正式法庭訴訟程序以外，聯合委任1名家事法審裁員為離婚案的財務糾紛部分作出判決，審裁員多數為家事法的專家，如退休法官或有處理多宗相關案件經驗的資深律師。

受疫情影響，香港法庭亦一度停擺。（《是咁的，法官閣下！》劇照）

私人財務審裁毋須於法庭進行仲裁，一般會於雙方均同意、身分中立的地點，按雙方協議的時間進行，整個過程亦如法庭聆訊一樣有紀錄，使用這方法較排期上庭節省時間，而且判決結果亦會轉為法庭命令，表示結果具有法律約束力。

不過胡律師提醒，私人財務審裁不像法庭審訊，一旦宣布判決結果，雙方不能帶到法庭上訴，並須按結果分配相關財產。而且由於仲裁過程涉及第三方地點及家事法審裁員，故涉及的訟費也較高。

同場加映！（香港01製圖）

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