台女難忍校園欺凌尋死　網紅律師：振作！要結束的是痛苦而非生命

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

嗨，國一的同學你好，剛開學沒多久，不曉得你開始喜歡你的新生活了嗎？如果還不適應，那也沒關係，慢慢來就好。每個人的人生就像是不同的時區，時間到了，你就會知道該做什麼事了，不用去羨慕別人的生活比你好。

好的。關於那些「跪人」，很抱歉，我不覺得有貴人這件事。基本上，他們就是徹底的霸凌者，而欺負你的人，絕對不能稱得上是貴人。往後你要做的就是反擊，他們這種人，大多欺善怕惡，你勇敢一點，例如當他們叫你肥豬，你就冷眼瞪著他們，然後跟他們說，法院見。通常他們以後看到你，就會躲得遠遠的。當然，你要是我女兒，他們可能就不只法院見了。不過，重點是，他們不是你的貴人，他們是爛人，老師、媽媽不能處理，你就找更強大的人來幫你處理，或者，讓自己變強大，但是千萬不能放棄抵抗。

我們還是有四件事要討論：

首先，爸媽離婚是事實。他們針對這件事取笑你，你該有什麼反應？最好的反應，當然是不反應，因為這不關你的事，而且他們離婚是好事。畢竟你應該也不想要你的家每天都在吵架或冷戰。但是，如果他們就拿這件事取笑你，你也忍不住想回嘴，不妨這麼回應他們：

「你這種個性，以後也是早晚的啦！」然後掩著嘴巴偷笑，「唉唷，不好意思，我都忘記了，說不定你根本沒人要呢！」

其次，關於你的身材或長相。健康是最重要的，只要健康就好，什麼樣的身材都不重要。所以，最好的反應仍然是不反應，千萬不要有受傷的表情或感覺，否則他們就會有：「嘿嘿！你在意了」的想法，還會變本加厲取笑你。如果他們還是繼續批評你的身材，你就反擊。但是請記得，批評可以毒舌，但態度必須和善：

「你的小腿應該是韓國瑜的最愛呢！」然後同樣掩著嘴巴偷笑，「唉唷，不好意思，我都忘記了，你的小腿跟大腿一樣，很難分辨呢！」

第三，你最難過的，應該是好朋友背叛你，加入他們的霸凌行列。這種事確實很令人傷心，不過，更長大一點你就會知道，背叛你的人，不會只有好朋友，還會有家人與老公。而且最可惡的還在於，當你多年後問她，你那時候為什麼欺負我？她還會很無辜的說，「有嗎？我忘記了」。這種事情，就是誰記得誰痛苦，所以你不妨轉念想想，反正她損失了一個好朋友，但是我擺脫了一個爛人。

最後，就是自殺。我不能說些什麼，只能告訴你，先去看醫生，這很重要，他能協助你通過這些考驗。而當你很痛苦的時候，撐過那一秒。我知道你想結束的不是生命，而是痛苦。在很想很想的時候，發個訊息給我，只要我沒有在昏睡，即使不能做什麼，我還是會靜靜的看著你訊息的。

不要唾棄你自己，某些想求和的人，都還活得好好的呢！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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