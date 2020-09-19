港男娶內地妻增致香港女多男少　盤點20對名人中港夫婦3對已離婚

【香港男女比例統計／女多男少】俗語說男追女、隔重山；女追男、隔重山，但在女多男少的香港，有關說法可能要改寫了。《香港01》從政府《香港人口推算Hong Kong Population Projections 2020-2069》發現，未來男女比例會進一步失衡，在數字上來看，港女佔比不斷上升，看來港男愈來愈「珍貴」了。 惟從政府的數字中可以發現，本港25歲以下年齡組別原本是男多於女，惟到25至44歲年齡組別性別比率變得較低，箇中原因原來是很多是港男到內地娶妻，內地婦女獲單程證來港後成為新移民港人，因而改變了本港人口結構。

近年不少港男迎娶內地女子，當中包括藝人郭富城，其太太方媛婚後到香港定居。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

盤點20對與內地男女結婚的夫婦 最少3對已離婚▼▼▼

+ 44 + 44 + 44

相關報道：港人口將逾800萬 10張數據圖看清變化 港女平均壽命突破90歲

男女比例進一步失衡

政府《香港人口推算Hong Kong Population Projections 2020-2069》指本港人口將2041年年中到達頂峰的811萬，但女多男少情況未來更會進一步加劇，按政府推算，人口性別比率（男性數目相對每千名女性比率）將由2019年的838 ，顯著下跌至2069年的685。

值得注意的是，25歲以下年齡組別性別比率會較高，即男多於女，惟到25至44歲年齡組別性別比率變得較低，主要因單程證持有人中，很多是香港男性在內地娶的妻子。港人在內地的妻子申請單程證獲批後，即被視作港人，因而令到年齡較高的組別形成女多男少的狀況。

事實上，近年不少知名藝人名人都與內地人結婚，結婚後伴侶可申請來港。

10張圖看清香港人口、男女比例變化▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

男女人數變化▼▼▼

港男女嫁娶內地人急增



近年香港男性女性與內地人嫁娶情況相比1997年回歸前顯著增加。根據《香港的女性及男性主要統計數字Women and Men in Hong Kong Key Statistics 2019年版》，新郎為香港人而新娘為內地人，並在香港登記結婚的數字，在1986年只有703宗，但到2006年升至18,182宗高位，到2018年亦有10,926宗。

新娘為香港人而新郎為內地人方面，1986年只有79宗，2018年則大增至5033宗。

每千名香港男女比例變化▼▼▼

資料來源：香港人口推算、香港人口生命表、香港的女性及男性主要統計數字

同場加映：HPV子宮頸癌6大病徵+預防方法 HPV女性感染機率達八成

【HPV病毒、症狀、疫苗、子宮頸癌預防資訊】前商台DJ「細So」蘇耀宗背妻出軌搭上KOL「阿B」練美施（Macy），更爆出「細So」傳染性病HPV予「阿B」，阿B亦因為HPV病毒變成CIN1（子宮頸癌前病變），引起全城熱論。

原來HPV男女都有機會感染，而女性感染HPV機率高達八成！究竟HPV病毒和子宮頸癌是什麼？有什麼症狀病徵？疫苗注射資訊？濕疣又是什麼？以下一一解答。

子宮頸癌6大徵狀▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

6類高風險人士 + 預防方法▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

更多HPV、子宮頸癌疫苗Q&A可看：HPV子宮頸癌6大病徵+預防方法 HPV女性感染機率達八成｜細SO偷食