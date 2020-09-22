吉卜力工作室開放宮崎駿名作圖片　網民加Caption秒變搞笑畫面

許多香港人都聽過宮崎駿、高畑勳和他們背後的吉卜力工作室，他們不同年代創作的動畫都是時代回憶，《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》、《千與千尋》等作，未睇過都聽過，近日工作室會依次開放作品的高清圖片，供網民在「常識範圍內自由使用」，引來網民瘋狂下載。有網民就順勢發起了「#第一屆推特吉卜力大喜利大賽」，為圖片加上說明，結果令到不少名場面變成搞場笑畫面。

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因應吉卜力工作室開放作品的圖片供網民下載，一眾台灣網民同時發起了「#第一屆推特吉卜力大喜利大賽」，「大喜利」即壓軸的意思，是日本綜藝常見的搞笑對答環節，充滿創意的網民隨即幫許多畫面加「caption」（說明），令整個畫面變搞笑，連一本正經的白龍都變得詼諧。

「#第一屆推特吉卜力大喜利大賽」：

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吉卜力工作室本月開放作品精選圖片

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由今個月起，吉卜力工作室將依次推出所有作品的原畫，9月份會率先推出8部作品的圖片，主要是較新作品，包括：《千與千尋》、《崖上的波兒》、《風起了》、《輝夜姬物語》、《借東西的小矮人亞莉亞蒂》、《地海傳說》、《回憶中的瑪妮》、《紅花坂上的海》，合共400幅，網民可在以下網站下載高清版本。

吉卜力工作室將依次推出作品的高清圖片，供網民自由下載。（吉卜力工作室圖片）