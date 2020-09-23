母喪禮父突遭倒下大樹擊斃　6歲男童慘變孤兒　躲祖母懷中痛哭

泰國拉廊府（Ranong Province）30歲男子潘燦（Anek Phong Phongchan，音譯）本月20日為終年29歲的亡妻絲里維齊（Lapaslada Srivichai，音譯）舉行喪禮，期間突然被一棵倒下的大樹擊中，昏迷送院搶救不治，潘燦的6歲兒子頓變孤兒。

事發於拉廊府一座寺廟內，目擊者稱，事發時潘燦正在廚房煮食，詎料一棵約20米高的大樹突然倒塌將他壓住，導致當場失去知覺；一眾親友見狀驚呼連連，有人立即拿出電鋸協助拯救，潘燦其後被緊急送院，可惜回天乏術。

一名親友說，潘燦的6歲兒子才剛痛失愛母，如今父親又不幸意外身亡，遭遇令人心酸，當他得知父親去世，傷心得躲入祖母懷裡痛哭，且不停地問「為什麼爸爸和媽媽一起死了？」待情緒回復平靜，他走到靈堂前拜祭母親，並為剛離世的父親點了一炷香，「他撫摸着父親遺體，像是作最後告別。當時我們都不禁落淚，以後孩子該如何生活呢？」

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潘燦的遺體已被送去進行檢驗以釐清死因，其子將由祖父母撫養。男童的祖父稱，潘燦原是家中經濟支柱，而自己從事園藝工作，每月收入非常微薄，因此很擔心無法好好照顧愛孫。

網民均表示事件令人心碎，留言稱「這孩子的命運是太糟糕了，才6歲便痛失雙親，太可憐了」、「希望孩子能跟祖母好好生活，同時希望能有好心人能幫助他們一家」、「還有甚麼比這更殘酷？希望這孩子能堅強面對」。