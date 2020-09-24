泰王德國酒池肉林要納稅人埋單　英國記者驚人曝光天價賬單

由擔任王儲至登基為王，泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）負面新聞未停過，除被爆出泰國應對新冠肺炎疫情時留在德國避疫、將妃繽戲稱成「性戰士（Sex Soldiers），早前又上演一幕「泰國版甄嬛傳」，將廢紀詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak）由監獄直送德國等，情節比電影還豐富。在泰國內部爆發學生示威之際，有英國記者爆料，稱得到一頁泰王哇集拉隆功的驚人賬單，表示該份開銷估算只屬冰山一角，金額已夠人吃驚，記者甚至推算泰王留德要納稅人埋單的費用，可能已達數十億美金。

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泰王由擔任王儲開始已醜聞不斷、私生活混亂，登基後更常被批評胡亂揮霍，可是泰國民眾受法律所限禁止批評王室，很多人敢怒不敢言！長期關注泰國王室動態的英國記者Andrew MacGregor Marshall，日前在facebook上載一頁泰文文件，屬泰國駐柏林領事館的開銷估算，日期為 2016年5月1至9月30日，估計是當時還是王儲的哇集拉隆功在德國的小部分使費，由於他長居德國，要花人手照顧。

文件涉及泰國3名駐柏林使館人員、1名駐法蘭克福人員及3名泰國外交部人員的開銷，費用包括酒店住宿、飲食和交通費等，7個人在5個月內用了93.8萬歐元（約853萬港元），料屬泰王花費一部分。Marshall形容看文件就知道泰王長居德國花了納稅人多少錢。

德國傳媒發現泰王身處位於阿爾卑斯山腳下的四星酒店Sonnenbichl，該區的店已被下令關閉，但卻為泰王開特例。（Grand Hotel Sonnenbichl）

然而，這些錢還未計算泰王本人、一眾後宮和其他隨行人員的巨額開支，例如他在德國長年包下酒店的費用、私人波音737客機及直升機團隊開支。自2007年以來，泰王一直長居德國，分別住在慕尼黑機場的希爾頓酒店（Hilton Hotel），及度假勝地加密希帕坦克欽（Garmisch-Partenkirchen）的聖內比遲大酒店（Grand Hotel Sonnenbichl）。即使他現已搬走，仍為隨行人員包下頂層其中一翼。泰王留德到底花了多少錢實在難以估算，Marshall猜測已過數十億美元。

德國傳媒報道，泰王將酒店樓層打造得像泰國宮殿。（示意圖／資料圖片）

泰王在新冠肺炎侵襲泰國時留德避疫，已令泰國人不忿，5月時他再被指將德國酒店打造成泰國宮殿，將20名隨行妃繽戲稱成性戰士「Sex Soldiers」，並賜予每人軍事化編號及軍銜，方便角色扮演等，非普通人能理解。8月尾又上演「泰國版甄嬛傳」戲碼，將一度被奪去妃子頭銜的廢妃詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak）從泰國監獄直送德國相伴，泰王還親自接機陪同返酒店。

關於泰王較正面的報道，是泰國政府本月發布一系列泰王手繪畫作，顯示一對夫婦在鄉郊快樂過活，有傳媒分析黃色是泰國王室御用顏色，所以男生是泰王，但藍色的女主角到底是王后素提達（Queen Suthida）還是詩妮娜都有一番爭論，普遍相信畫作用意是宣揚和諧家庭生活。無論誰是誰非，相信泰王一直住在德國豪華酒店而非鄉郊小屋，與王后更是分隔兩地（有指素提達居於瑞士）。

泰王畫作及以前作品：

而泰國日前再有學生發起大型示威，要求限制泰王權力及總理巴育為首的軍政府下台。現時泰國民眾被禁止批評王室，否則會干犯「冒犯君主罪」，故其中一項訴求就是希望修憲容許他們對王室發表意見。

泰國自7月18日起爆發反政府示威：

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