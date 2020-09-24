大埔街坊公園執野生蝸牛想煮法國菜　食安中心急發文：千祈唔好！

夏季多雨水，為大地帶來一家大細的蝸牛，但有主婦誤以為公園的蝸牛可以食用，捉了回來打算製成「法國蝸牛」，令網民大吃一驚，連食安中心都急急發文解釋，野生蝸牛存有寄生蟲的風險高，更曾出現吃捕捉蝸牛致死個案，呼籲大眾「千祈唔好咁做！」

有市民誤以為公園的蝸牛可以食用，捉了回來打算製成「法國蝸牛」。（fb「Day Day Explode 日日爆」圖片）

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有網民日前投稿至facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」，指有同事的母親突然查問法國蝸牛的煮法，稱在住所附近的公園撿到一堆蝸牛，因此想將之當做食材。同事更指母親將拾到的蝸牛放在家飼養多日，甚至與友人一同討論如何烹調，同事最後當然建議帶回公園「放生」。事件令網民哭笑不得，但同時表示要關心家中長者的狀況，小心他們亂吃高危食物。

食安中心亦緊貼網上熱話，昨日（23日）在其fb專頁發文，指近日蝸牛在下雨後成群出動覓食，但呼籲市民千萬不要捕捉並吃用野生蝸牛。食安中心解釋，蝸牛是雜食性動物，供食用的蝸牛會於特定飼養環境，用特定飼料餵飼，因此野生蝸牛存有寄生蟲的風險較高。

【台灣金蘭家族曾生吃蝸牛險滅門個案，5人染寄生蟲亡▼▼▼】

帖文又指出，台灣過往曾出現進食野生蝸牛而感染「廣州管圓線蟲病」個案，寄生蟲可損害中樞神經系統，引致腦膜炎，嚴重更可令人死亡，即使徹底煮可以消滅寄生蟲，但蝸牛有體內有從生長環境中積存的化學污染物，因此食物依然有危害性。

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資料來源：衞生防護中心、植物標本室

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