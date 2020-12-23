趣一趣│狗狗回頭一看嚇到喊　三隻貓咪排排坐𥄫實好兇狠

撰文：夏洛特
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有時看貓狗相處是一種樂趣。日本有網民在Twitter分享狗狗被貓咪嚇倒的影片，只見一隻小狗轉身回望時，被後方一字並列的3隻貓咪眼定定望實，即時被嚇到彈起，反應相當搞笑。（Twitter帳號「uni_mugi_hach」）
小狗轉身回望時，發現同時被3隻貓咪望實，即時被嚇至不知所措。（Twitter帳號「uni_mugi_hach」影片截圖）
二度見 pic.twitter.com/CX9wLgE2Tb— 仲良し保護猫 うに むぎ はち むー😸🇯🇵 (@uni_mugi_hachi) September 20, 2020
同場加映：貓貓匿入炭爐底取暖 一起身變成咁
樓主表示見到一隻街貓竟走到炭爐底取暖兼瞓覺，詎料一睡醒猶如黑面神。（Twitter圖片）
同場加映：日本貓奴紙皮砌出貓神社 喵星人升呢做神超得戚
日本有網民分享爸爸手作的紙皮「貓神社」。（Twitter帳號「yu_kayama」圖片）
同場加映：日本神級紙皮高達DIY
日本有網民在Twitter分享自製的紙皮高達照片。（Twitter帳號「Tomowo_PS2」圖片）
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同場加映：玩家自製放大版Switch電視櫃 打開Joy-Con儲物好實用
日本有機迷自製巨型Switch電視櫃。（Twitter帳號「mariosfun1」圖片）
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