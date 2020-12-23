趣一趣│狗狗回頭一看嚇到喊　三隻貓咪排排坐𥄫實好兇狠

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有時看貓狗相處是一種樂趣。日本有網民在Twitter分享狗狗被貓咪嚇倒的影片，只見一隻小狗轉身回望時，被後方一字並列的3隻貓咪眼定定望實，即時被嚇到彈起，反應相當搞笑。（Twitter帳號「uni_mugi_hach」）

小狗轉身回望時，發現同時被3隻貓咪望實，即時被嚇至不知所措。（Twitter帳號「uni_mugi_hach」影片截圖）

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