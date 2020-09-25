外傭任由女童周圍爬地上膠籃蓋臉　臨走一個動作惹怒網民：好無品

新冠肺炎疫情反覆，下一波或與冬季流感高峰期同時爆發，個人防疫絕不能鬆懈。不過，有網民日前在facebook上傳夾公仔店的閉路電視片段，看到有外傭帶小朋友外出時，任由她趴在地上玩耍，亂摸店內物品，甚至將地下的膠籃蓋在臉上；外傭沒有阻止，離開前更用腳趾夾起膠籃，看得網民「眼火爆」，批評該外傭毫無衛生意識。

外傭帶小朋友到夾公仔店，但看到女童在地上亂爬時，一直無動於中。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

疑是夾公仔店店主周二（22日）在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，上傳一段閉路電視影片，希望提醒僱主多留意外傭和小朋友的衛生習慣。影片顯示，一名女童在夾公仔店內四處爬，又從地上拿起用作放代幣的膠籃，放在臉上，外傭站在一旁目擊整個過程，惟未有制止，最後在女童離開後，外傭用腳趾夾起膠籃，放回夾公仔機上。

樓主表示，涉事外傭和小朋友並非第一次到店內，過去她本人在場時會提醒小朋友不要亂摸，形容「每次工人姐姐只係望住」，對女童周圍摸或坐在地上坐視不理。樓主稱，自己每天都會到店內消毒，並在看到女童的舉動後再為整間店大消毒，但仍擔心對方日後或因此生病，於是發布影片提醒家長。

網民看過影片後怒斥外傭「冇心機湊」，希望女童家人能看到帖文，強調「就算冇疫情都唔應該咁污糟，由小朋友四圍爬同摸」，「睇見都眼火爆」、「翹埋雙手完全冇心湊」，有人就擔心外傭的「腳趾神功」造成衛生問題，「用腳夾，好冇品呀」。

同場加映：盤點日常易藏病毒陰濕位 +屋企伏位

新冠肺炎疫情下，衛生清潔要做足， 周圍摸或坐隨時中招！以下20個日常易藏病毒陰濕位及5個屋企必須消毒位，大家要留意！

👇👇👇20個易藏病毒的日常陰濕位👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

👇👇👇返屋企5大要消毒位👇👇👇