8424西瓜被封「西瓜之王」熱爆　生果達人拆解原因　教你點揀靚瓜

未食過「佢」唔好話自己食過西瓜？夏日熱辣辣，吃一口爽甜生果透心涼，而近日一款名為「8424」的西瓜熱爆全城，不少水果店都見其蹤影，甚至被封為「西瓜之王」，有網民聲稱「食過返唔到轉頭」。究竟8424西瓜為何大受歡迎？本文就找來生果專家拆解8424跟平時的品種有何分別，以及如何揀到靚西瓜！

近日不少蔬菜或水果檔都見到「8424西瓜」的蹤影。（香港01記者）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

消暑之選西瓜品種有很多，而8424是一種高產早熟型西瓜，由新疆農業科學院於1984年研發，當時做了30種不同種類西瓜，發現第24個樣本最甜最好，因而稱為「8424」。

大眾果欄負責人陳先生接受《香港01》訪問表示，今年8424西瓜的產量比較多，主要來自西北地區。他解釋8424較平時的品種皮更薄，而且無核可口，特別在完熟時就非常甜，「綻口開始收乾的時候就會很甜」，市面大概賣每個70至80元。

陳生提醒市民，購買8424時要留意西瓜會否過熟，並托起西瓜大力拍打，聲音清脆就是好瓜。對於網上不時有人大喊「中伏」，買來聲稱是「8424」西瓜切開卻品質極差，甚至是假貨，陳生指因「8424」的標籤是由來貨商制定，只是同一類就可以貼上，所以不要只看貼紙上的號碼，如果西瓜過熟托起大力拍打時，聲音會變得低沉，就證明已過最佳食用日期，不要購買。

同場加映：農場負責人教如何揀西瓜 ↓↓↓

同場加映：切西瓜如何確保每份也夠甜？

【揀水果貼士】西瓜要拍？蜜瓜睇網紋？日本專家教秘技揀超甜靚瓜

+ 9 + 8 + 7

同場加映：捕捉愛文芒的最佳賞味期 ↓↓↓

【揀芒果貼士】水果達人教揀最靚愛文芒 附8種芒果分別一文睇清

同場加映：圖解8種芒果的特色：成熟期、重量、肉質味道及甜度的比較

+ 9 + 8 + 7