「升Key雀」、白鴿窗台築巢生蛋惹衛生問題　網民分享3招防自來雀

不時有人網上發文求救，指家中窗外有自來雀，輕則是俗稱「升Key雀」的噪鵑（Asian Koel）每早停留充當鬧鐘，重則是雀鳥一家落地生根，築巢生蛋影響衛生。有網民早前於facebook分享防止自來雀的貼士，稱只要放這件法寶，就能令雀鳥不靠近窗邊。

網民「Claude Cheung」早前於facebook分享防止自來雀的貼士，稱只要放這件法寶，就能令雀鳥不靠近窗邊。（網民「Claude Cheung」授權相片）

網民「Claude Cheung」早前於facebook發文，指不少鄰居也遇到自來雀「侵佔」家中窗台的問題。他坦言自己也曾中招，指曾有白鴿在其單位冷氣下的花槽築巢生蛋，惟幼鳥最終死亡，直至屍體發臭才被他發現。事後他為了避免同類事件再次發生，「勞師動眾」出動鐵絲網及臭丸，「總算姑姑們不來鳥」。

網民「Claude Cheung」上載的相片可見，鄰居放置貓頭鷹模型後，雀鳥果然沒有靠近該單位，最近亦只是停留於上層單位的花槽。（網民「Claude Cheung」授權相片）

樓主本以為僅以兩樣法寶便可一勞永逸已算非常簡易方便，沒料醒目鄰居「出大絕」，僅在冷氣機頂放了白鴿及「升Key雀」的天敵—一隻貓頭鷹模型，便能輕易防止雀鳥自來。

從他上載的相片可見，鄰居放置貓頭鷹模型後，雀鳥果然沒有靠近該單位，最近亦只是停留於上層單位的花槽。而放貓頭鷹的效果更非常顯著，「花糟裏連雀屎都冇」，令他不禁大讚「高手在左右」。

👇👇事實上，樓主鄰居的「絕招」早有人介紹過，該名住村屋的網民表示自來雀常常飛到天線上造成干擾，放上模型麻鷹1個月後，雀鳥果然沒有再飛近：👇👇

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