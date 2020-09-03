台男玩性愛派對活塞火箭筒？　「爆肛」噴血入院揭重口味性癖

現代男女玩很大！嘗試將異物「塞入洞內」疼痛難耐，千奇百怪的類型也常讓醫護人員看傻眼。台灣護理師林婷分享，一名男大生被朋友扛進急診，表示肛門不小心「有東西跑進去」邊陳述症狀的同時，鮮血還不斷流出，醫生透過電腦斷層發現直腸裡有個火箭筒形狀，仔細一問竟意外發現特殊性愛癖。

台灣護理師林婷指出，現在網路媒介太盛行，許多年輕人趁著暑假狂約開派對，不論是泳池派對、性愛派對相約一起來，意外也就此發生。她在節目《醫師好辣》中分享護理師學姊遇到的案例，深夜驚見一群年輕人慌張的扛著一個唇色發白的弟弟進入急診，他語帶顫抖地說：「肛門不小心插入異物」邊描述症狀，還可見鮮血從他的大腿內側流下，只能緊急照電腦斷層。

台男：「肛門不小心插入異物」 X光照見火箭筒驚動爆炸品處理組？（點圖看故事▼▼▼）

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林婷接著說，從畫面上看到直腸有個「火箭筒」的形狀，醫生問患者是什麼東西，他才支支吾吾坦承是網路上買的性愛玩具「鋼鐵砲彈」！醫生又問「確定是玩具吼？」他害羞不堪的點頭認了，說是有人推薦。但因為砲彈又滑又硬，塞太深根本夾不出來，趕緊將他送進開刀房，經麻醉後以手推肚，夾子、徒手並用才順利取出。

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林婷解釋，所幸弟弟僅是肛門出血裂傷，因為剛好有內痔，加上塞入手掌大的「砲彈」壓破痔瘡，才會導致血流如注。

私底下醫生還向護理人員透露，「你知道為什麼我要問他是真的砲彈還假的砲彈嗎？」因為同為醫生的友人在國外遇到有軍人因性癖好，拿「防空砲彈」塞進自己的肛門，卻不幸卡在直腸內，醫生當場嚇傻立刻報警，請爆炸品處理組一起進入手術室待命，順利取出後立即交由爆炸品處理組處理，場面相當尷尬又危險。

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林婷也提醒年輕人們，暑假期間不要玩太大，也請珍惜台灣的醫療資源。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】