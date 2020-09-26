解放軍新懾台演習片被揭用舊畫面　10枚導彈齊射疑來自電視劇預告

兩岸關係持續緊張，軍媒《解放軍報》日前在官方微博發布一條片長1分14秒的對台震懾影片，指東部戰區火箭軍正進行實戰演練，其中更出現一幕10枚東風-11A導彈齊射的影片，引來兩岸網民熱議。 繼早前解放軍空軍發布的模擬「轟-6K」戰略轟炸機轟炸美軍關島基地，被指使用了最少3套美國電影畫面後，又有眼利網民發現，今次《解放軍報》的新片，部分鏡頭剪接自內地電視劇預告及2016年的解放軍火箭軍「天劍」系列演習，最令內地網民震撼的10彈齊射畫面，則是來自內地劇集《號手就位》。

《解放軍報》於24日發布新懾台灣影片，其中尾段一幕10枚東風-11A導彈齊射的畫面令內地網民相當震撼（微博影片截圖）

懾台新片被揭滲舊軍演片及劇集預告：

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《解放軍報》於周四（24日）發布新震懾台灣影片，形容是「超燃震撼！直擊火箭軍導彈發射瞬間」，指近日東部戰區火箭軍某導彈旅在野外戰場的實戰訓練，影片的作者多達5個人，片段未交代具體時間地點，只見火箭軍演練發射導彈，其中片尾還有一幕10枚東風-11A導彈齊射的畫面，該導彈被視為對台作戰主要武器、而東部戰區專責對台作戰，故影片引起兩岸媒體及網民關注。

內地網民點睇：

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然而，有眼利網民發現，影片中的解放軍部隊原本在山區基地出動，一下子畫面就變成一片荒漠，網民認為有明顯的剪接痕跡，經翻查後，新片部分畫面與央視2016年播出解放軍火箭軍在戈壁荒漠進行的「天劍」系列演習畫面相同，包括導彈發射及爆炸部分，分別在於央視畫面有字，而最新片段中沒有。

解放軍懾台新片精華畫面：

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而片段中10枚東風導彈齊射的畫面，就被發現源於早前釋出預告片的內地新劇《號手就位》，該片是內地首部介紹解放軍「王牌」之一火箭軍的主題電視劇，預告中10彈齊射一幕和《解放軍報》最新片段一樣，就連導彈升直的軌跡都一致，只是畫面色調有別，可能是經過調校。

網民發現《解放軍報》新片滲入了不少舊軍演畫面：

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內地新劇《號手就位》是介紹火箭軍的主題電視劇：

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早於本月19日，解放軍空軍亦發布了名叫《我的名字叫戰神》的影片，模擬「轟-6K」戰略轟炸機轟炸美軍關島基地，被指內容對美軍具挑釁性，但當時已有網民發現，片內部分畫面疑來自至少3部荷里活大片，包括《變形金剛狂派再起》（Transformers: Revenge of the Fallen）、《拆彈雄心》（The Hurt Locker）（內地譯《拆彈部隊》）及《石破天驚》（The Rock）（內地譯《勇闖奪命島》）。

解放軍空軍９月19日於微博上載短片，模擬「轟-6K」戰略轟炸機轟炸美軍關島基地。（微博片段截圖）

解放軍模擬轟-6K轟炸美軍關島基地短片疑最少偷用3美國電影片段：