解放軍模擬轟-6K轟炸美軍關島基地短片　疑最少偷用3美國電影片段

中美關係再度升溫，解放軍空軍昨日（19日）於微博上載短片，模擬「轟-6K」戰略轟炸機轟炸美軍關島基地，評論指片段內容具挑釁性，引起外界關注。有眼利網民發現，解放軍空軍的片段中，竟使用了最少3套美國電影的畫面，有人更上載對比圖，直指短片製作粗疏，連網民都激烈討論。

解放軍空軍昨日（19日）於微博上載短片，模擬「轟-6K」戰略轟炸機轟炸美軍關島基地。（微博片段截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

解放軍空軍官方微博「空軍在線」昨日發布一段長2分15秒、名為「我的名字叫戰神」的短片，片段以真實畫面結合3D動畫製成，模擬「轟-6K」戰略轟炸機轟炸美軍關島基地的過程。影片中「轟-6K」於基地起飛，飛近目標後，駕駛員鎖定發射位置，以導彈轟炸一個軍事基地，目標隨即冒出巨大火球，「轟-6K」之後在多架戰機護送下返回基地。

內地傳媒報道，影片中有衛星圖的畫面，顯示轟炸目標為美軍關島基地，不過現時微博可見的短片中則未見相關畫面。

+ 2 + 2 + 2

有眼利網民就發現，解放軍的短片中，竟有至少4個畫面為美國電影片段，全部集中於短片中段，「轟-6K」駕駛員向轟炸目標發射導彈的相關畫面。

網民貼出對比圖，指出片段中導彈發射後飛往目標的畫面，其實為2009年上映《變形金剛狂派再起》（Transformers: Revenge of the Fallen）的其中一幕；而導彈擊起地面碎石及波及附近車輛的畫面則取自2008年上映的《拆彈雄心》（The Hurt Locker）（內地譯《拆彈部隊》）。至於導彈擊中目標後，基地冒出巨大火球的畫面，則屬1996年上映的經典動作電影《石破天驚》（The Rock）（內地譯《勇闖奪命島》）。

短片引來網民討論，有人直指看到片段後非常鼓舞，「戰神出擊，守護祖國領空安全」、「這片拍得真好，看得人熱血沸騰，自豪感油然而生」。不過更多網民質疑短片製作者疑在未有授權下使用美國電影片段的做法，「當我沒看過《拆彈部隊》和《勇闖奪命島》？何必呢？一面宣傳自己的國產軍機，一面用美國好萊塢的大片素材」、「首先對外發布影片不能出現電影鏡頭，除非拿到授權，第二我軍宣揚戰力的影片出現美國電影鏡頭屬實欠妥！願官方下架修改！」

👇👇YouTube頻道「HiHo Kids」曾找來一班軍人陪伴他們的小朋友爆笑試食美軍研發的個人野戰口糧「MRE」（Meal, Ready-to-Eat）：👇👇