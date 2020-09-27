港媽稱海洋公園殘廁遺煙味　曾見外傭帶幼童入內　急向僱主報告

二手煙對大人小朋友均有極大傷害，已是眾所周知的常識。有港媽早前帶同兒子到海洋公園遊玩時，看到1名外傭帶着1名幾歲大的幼童從傷殘人士廁所走出，當時廁所傳出極濃煙味，洗手盤內更留有煙灰。港媽質疑外傭偷偷吸煙並讓幼童留在身旁，她憂心二手煙影響幼童，好心向該外傭僱主舉報，又網上發文講述經過，呼籲大家多留意。不過，有網民從港媽的帖文找出2大疑點，質疑港媽可能怪錯人。

有港媽於主題公園見到1名外傭帶同幼童於充滿煙味的傷殘人士廁所走出後，向對方僱主舉報並發文講述事件，引起網民討論。（示意圖，資料圖片）

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該名港媽日前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，表示早前一家人到海洋公園遊玩，她與兒子排隊使用傷殘人士廁所時，看到「一隻紅色嘅鞋攝住喺道門度，等道門唔好合實」，感到非常奇怪。她遂在門外問廁所是否有人，「問咗幾次之後終於有人用啲我唔識嘅文答我，然係仲走返去道門度著返隻鞋」。

再過了5至6分鐘，港媽指1名外傭帶同1名幾歲大的幼童從殘廁走出，她與兒子進廁所後，即發現內裏「勁大煙味，陣味係勁到我帶住個口罩都覺得好臭好攻鼻」，而洗手盤內更遺有煙灰，「我同自己講，陣間出到去如果俾我見到呢個工人嘅傭主，我一定要話畀佢知」。

▼▼早前有網民分享影片，指有外傭帶小朋友到夾公仔店，任由女童在地上亂爬也毫無反應：▼▼

港媽與兒子離開殘廁後，真的見到該名穿紅色鞋的外傭，直言當時「唔只認得佢對鞋，我仲認得佢件衫同個小朋友件衫」。她忍不住上前向外傭的僱主舉報事件，期望能讓對方注意，稱「希望無嚇死咗佢」，其後亦將經歷於網上與其他外傭僱主分享。她續指，自己僅轉述發現紅鞋攝於門上及煙味的經過，「我同佢講，我覺得實在太奇怪，所以就講佢知我見到嘅事，佢多謝我話佢知」。

帖文引來網民討論，當中提出2大疑點，質疑樓主或怪錯外傭，「有可能之前真係有人食過煙，姐姐同小朋友入到去唔想啲煙味焗親個小朋友，所以先至用隻鞋去頂住道門」、「我覺得今次誤會程度好大，因為識攝住隻門散味，加上同老闆一起去玩應該不會咁大煙癮，重要同埋少主一齊時忍唔住食」。不過，也有網民認為樓主將事件告訴僱主是出於好意，真相可留待對方查證。

部份網民則「錯重點」，指出樓主以及該外傭都不應使用傷殘人士廁所，「我唔想知邊個食煙，我比較想知邊個先係傷殘人士囉」、「海洋公園廁所唔使點排隊，唔知係廁所數目夠多，定個個趕住去玩所以好快搞掂，殘廁盡量留畀有需要嘅人啦」。但亦有人指家長要陪同年幼子女往洗手間，才會使用空間較大的傷殘人士廁所，做法可以理解。

海洋公園於2006年7月15日起，除了4個指定吸煙區外，公園內所有範圍皆會列作非吸煙區，所有洗手間亦屬禁煙區，而指定吸煙區為：山下的纜車站廣場附近之休憩處、山上的南塱山道出入閘旁之休憩處、山上「翻天飛鷹」旁之休憩處及大樹灣救護站旁之休憩處。

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