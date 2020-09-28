台幼童伸手入兔籠突然大哭　左手小指遭咬斷恐無法駁回

台灣桃園市一名1歲男童上周五（25日）與母親前往中壢區羊世界牧場遊玩，期間男童擅自伸手入籠子逗弄兔子，不幸左手小指慘被咬斷一截。牧場負責人周日（27日）回應事件表示遺憾，但同時強調園方在兔籠附近有張貼告示，提醒遊客勿將手伸進籠內。

目擊者表示，事發時男童站在兔園告示牌下方，其母在附近購買飼料，母子相距約2米，後來男童突然在兔籠前大哭，籠內的兔子則在搶食，男童母親見狀隨即回來抱起兒子，發現他左手小指有一截被咬斷，傷口血流不止，她十分自責，還一臉憂心地稱「要想一下怎樣跟老公說」。

斷指太小難以尋回

救援人員其後趕到，男童意識仍然清醒，後被送院急救。牧場負責人江長利表示，園區工作人員接報後曾趕到兔籠內協助尋找男童斷指，但由於體積實在太小，推測可能只有不到1厘米，因此要找回非常困難，至今仍未有發現。

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江長利稱，這是園區營運以來首次發生意外，園內20多隻兔子均被關在籠內讓遊客餵食，不會直接接觸，而兔籠也有張貼告示提醒公眾不要把手伸入以免被咬傷，豈料還是發生悲劇，他感到相當遺憾。為了防止發生同類事件，園方已在兔園加裝較細密的圍欄來加強防護。

根據桃園市政府觀光導覽網站資料，羊世界牧場成立於1992年，是桃園市生產羊乳、羊肉的專業牧場，設有庭園餐廳、DIY教室、池塘釣青蛙、餵羊吃草、小小攀岩區等設施。