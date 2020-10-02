美國大選｜撐特朗普唔肯講？　賓州民調1個問題勾出隱形支持者

【美國大選民調2020】距美國大選不足2個月，民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）與角逐連任的總統特朗普（Donald Trump）一決高下，兩人在民調上互有起落，多個民調曾顯示拜登的支持度遠高於特朗普，其後出現回落情況。有民調設計出獨特問題去詢問受訪者，結果顯示特朗普的隱形支持者或許被大大低估。 美國新澤西州蒙莫斯大學（Monmouth University）調查發現，「搖擺州」賓夕法尼亞州有57%選民相信社區內有不表態的特朗普隱形支持者；網上研究及數據收集平台CloudResearch亦發現有11.7%共和黨人不願透露真正投票意向，比民主黨人多出一倍。兩項調查均顯示，隱形支持者將令美國大選結果存在暗湧。

蒙莫斯大學民意研究所於2020年7月9至13日透過電話訪問賓夕法尼亞州401名登記選民，53%人表示若受訪當日為大選日，會選擇投票予拜登，40%人則表示會投特朗普，如按此調查結果推算，拜登便可能取下賓州的選舉人票。

不過，當調查問到是否認為社區內有不表態的特朗普隱形支持者，57%人表示認同，35%人則不認同；但當問到是否認為社區內有不表態的拜登隱形支持者時，只有27%人認同，比認同有特朗普隱形支持者少30%；不認同有拜登隱形支持者人數多達64%。從以上結果看來，特朗普的支持者較拜登支持者更不傾向表態，即其潛在隱形支持者較拜登多。

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近六成賓夕法尼亞州選民相信社區存在特朗普隱形支持者：

調查結果顯示有54%人對特朗普於2016年大選時取得賓州選舉人票感驚訝，不感驚訝則有43%。但對於今年大選，46%人認為特朗普會於賓州獲勝，45%人則認為拜登會獲勝。賓州的投票果對美國總統大選有着重要影響，雖然民調顯示較多人稱會投票予拜登，但受訪者卻傾向相信社區內有更多特朗普的隱形支持者，因此反而有較多人認為特朗普會於該州獲勝，此現象隨時會令各州出現與一般民調數據不一樣的投票結果。

不願透露真正投票意向共和黨人比民主黨人多一倍

CloudResearch於2020年8月19至27日在網上調查2000名美國人，當中一半人為登記選民。調查發現，11.7%共和黨人稱接受電話調查時不願透露真正投票意向，相反民主黨人則只有5.4%不願透露，另外亦有10.5%獨立人士不願透露。若分為特朗普和拜登支持者，調查發現10.1%特朗普支持者不願透露真正投票意向，拜登支持者則有5.1%。調查反映傾向支持共和黨的人較支持民主黨的人，比較不願表露真正立場。

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美國皮尤研究中心（Pew Research Center）於2020年7月27日至8月2日於網上調查11,001名美國成年人，當中有9114人為登記選民，了解他們對種族議題的看法。

民主黨及共和黨支持者對黑人待遇看法▼▼▼

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特朗普/拜登支持者支持原因逐項睇▼▼▼