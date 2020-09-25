香港富可敵國卻「窮」到不能派糖？　世銀：香港財政儲備全球第8

【施政報告／財政儲備／預算案】《施政報告》將於10月中出爐，多個政黨和立法會議員要求政府全民每人再派5,000至1萬元，與市民共渡時艱。不過特首林鄭月娥和一眾高官均已明言，政府因抗疫救市措施而導致財赤，不會再推新措施。

究竟香港是否窮到不能再派糖？根據世界銀行2019年數據，原來香港連同黃金在內的儲備高達34,204億港元，於全球高踞第8，排名在中國內地、瑞士、美國、俄羅斯等國家之後。

假若港府散盡家財將所有儲備還富於民，全港市民每人更可獲派45.6萬港元！人均計算全球排第2僅次於瑞士，反映香港政府大有條件再推更多紓困施，與市民共渡時艱。

▼▼▼世界銀行數據：全球十大國家及地區儲備排名▼▼▼

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世界銀行數據顯示，計算黃金及外匯儲備在內，截至2019年，中國擁有約3.2萬億美元財政儲備，是全球最多的國家；其次是財政儲備約1.3萬億美元的日本。香港以4,413.5億美元（34,204億港元）財政儲備，於全球219個國家及地區中排第8。

由於部份國家黃金儲備較多，若不計算黃金儲備，香港將以34,197億港元全球排名第6，僅次於中國、日本、瑞士、沙地阿拉伯和俄羅斯。

另外，各國人口多寡不一，財政儲備金額難以反映真實儲備情況，故需以人均儲備計算才能反映政府的真實財政狀況，瑞士以人均近10萬美元高居全球首位，香港則以人均儲備達58,789美元（45.6萬港元）位例第二，第三則是人均儲備約5萬美元的新加坡。

▼▼▼十人均儲備排名▼▼▼

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各項數字均顯示，香港財政儲備為居全球前列，為何官員卻指多項抗疫紓困措施令政府陷入財赤？

主要原因在於世界銀行將各地外匯儲備計算在內，而香港外匯儲備佔整體儲備的四分三。至於陳茂波口中將減少3,000億元的「儲備」，則是指佔整體儲備兩成多，用作應付政府日常開支的部份，沒有將外匯基金計算在內。另外，即使以2019年儲備計算，扣除3,000億元赤字，香港仍坐擁逾3萬億元整體儲備，財政依然穩健。

政府一直以1997年亞洲金融風暴打大鱷捍衛港元為例，堅持不能動外匯基金分毫。不過，當連同外匯基金在內與全球各地比較時，香港儲備無論是整體或人均都高居世界前列，反映政府有條件抽出適量資金救市，為疫後重建經濟注入動力，同時保障企業得到適時幫助，能維持經營而減輕失業功力。

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