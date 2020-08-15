台灣美女律師獲封「不科學正妹」　網民狠批聲音造作膠味濃

台灣女生Becky（傅靖瑜）曾登上PTT表特版受到熱議，因為外型亮眼被網友封為「最美律師」，近日再度受邀上節目《國光幫幫忙》被列不科學正妹，回憶當年考上律師是史上最低錄取率8%。

傅靖瑜畢業於東吳大學法律研究所，身高168公分修長細瘦，在節目中公開三圍數字辣翻觀眾，一提到自己曾為了法律考試去寺廟拜拜，讓命理老師詹惟中驚訝得講「說話要小心囉」。

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傅靖瑜表示，自己特地飛到很多日本東大生祈求的淺草寺許願，還故意把自己的許願牌掛在東大生許願牌旁邊。而第一次落榜時走到考試院附近的河堤散心，途中意外經過一間小廟，上網查發現很多考生都有拜過，於是向神明拜了一個多小時並許願，「如果祢讓我考上（律師），我就會幫助法扶的弱勢家庭，或送筆記給考生」，齋戒很久一段時間果真如願上榜，她也還願答謝。

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當年傅靖瑜在考試中以全國第28名考取律師資格，成績更是「勞社法組」前1%，加上當屆錄取率只有8%，是考試改制後最低的一次。網友紛紛留言「講話還很嗲」，還有人建議「不能太迷信」，但也有人評論「塑膠感好重」。

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