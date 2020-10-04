韓國戀愛系插畫家網絡爆紅　一系列白頭到老IG圖　引千萬網民感動

一段關係可以走得多久多遠？老了以後，我們還會愛著彼此嗎？韓國插畫家畫出老後的甜蜜生活，其實維持婚姻的秘密，就是永遠不吝嗇表達愛你。你或許也有這樣的經驗，偶爾會在路上，看到老年夫妻還能手牽著手散步的背影，你會有很深的感動，也悄悄地嚮往。

我會有那樣的幸運嗎？那很不容易吧？婚姻像一場長跑賽，你們將面對一次又一次的波折，感情的挑戰一直在那；但你的挫折和不滿，都是因為想要追求幸福的緣故。

等我們走到老的那天，還會愛著彼此嗎？韓國插畫家사무소（bomsamuso）以老年夫妻為題材，繪出一幕幕老了以後還是很甜蜜的畫面。柴米油鹽，生活有很多的事沒那麼美好，但浪漫是可以經營的。畢竟，只要有你在身邊，就是最讓人想回去的家。

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走了很久以後，還是不忘記偶爾抱抱他、牽他的手，對他說句甜蜜的話；人生很長，也很短，其實簡單的陪伴，才是最重要的。回頭想想，婚姻真的很不容易，而感謝他一起走到這裡最好的方法，就是繼續珍惜彼此。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：等我老了，你還會牽我的手散步嗎？韓國戀愛感插畫，畫出我們都嚮往的攜手到老】