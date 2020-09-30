驚險！油站入油沒熄匙　狂徒趁機搶車　大馬女手拉車門慘被拖行

太危險了！馬來西亞淡馬魯縣近日發生1宗搶車案，女子在油站為自己的車加油時，被1名搶匪趁打開車門一刻搶車，踩油門快速離去，期間女子一度想搶回汽車，但結果反而被車門夾住，拖行了一段距離。馬來西亞警方迅速鎖定目標，在案件發生後約6個小時內就成功找到搶匪及失車。

馬來西亞發生一宗驚險的搶車案，司機一度被拖行。（facebook專頁「Info Roadblock JPJ/POLIS」短片截圖）

↓↓↓閉路電視直擊！司機入油被搶車後拖行全過程！↓↓↓

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事件發生於本周一（28日）早上7時許，馬來西亞淡馬魯縣1個油站有1名女子駕駛1部黃色私家車到油站加油，她下車自行為汽車加油時，疑似因為沒有熄匙，因而令賊人有機可乘。

從油站的閉路電視片段可見，該名男子在油站內徐徐走過，之後像是車主般的姿態開門上車。當時女子反應不來，慢了兩拍才打開另一邊的尾座車門，打算查看發生什麼事，不過男子已經踩油開車，高速離去。原本還插在車上的加油槍被扯開，女子因為緊緊拉着車門，所以被拖行了一段距離，直至車輛轉彎後被甩開，她事後立即站了起身，相信傷勢不重。

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當地警方就指，搶車賊事前乘坐1部七人車到場，而且根據閉路電視的畫面鎖定疑犯，成功在同日下午1時左右拘捕疑犯。警方指疑犯有多項犯罪前科，包括涉及毒品的案底，疑犯被帶返警署扣查。

（星州網）