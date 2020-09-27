大馬12歲女受欺凌「留家出走」　全城尋人14小時　最終竟近在身邊

以為她一直都不在，原來她一直都在！馬來西亞日前有父母報警稱女兒離家出走，希望警方幫忙尋人，連市議員也出手相助，甚至在網上開live擴大尋人網絡。全城尋人大半天後，女孩的舅舅卻在家中床下底找到她，相信女孩因在校內被欺凌，影響情緒不想上學，故躲起來逃避。

女童「離家出走」後卻被發現躲在家中的床下底，相信因女童在學校被欺凌而不想上學致。（電影《少年的你》劇照）

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事件發生於本月15日，馬來西亞武吉班丹比斯達里1名婦人報案，指其12歲女兒離家出走失蹤，擔心她遭被人拐帶。婦人指早上6時擬叫醒女兒起床上學，之後要叫醒另1名女兒，所以就沒有在客廳照顧她，回過頭來卻發現女兒已不見了，平時她會乘爸爸的車去上學，但當日卻沒有叫醒爸爸，所以懷疑她用後備鎖匙開鎖出門。婦人最初更以為女兒離家時身穿校服，不過其後發現校服仍留在家中。

婦人立即報警求助，安邦（或稱安邦再也）市議員蔡耀宗亦加入協助尋人，更在網上開直播呼籲網民幫忙留意女童去向，希望提高尋人的機會率。至晚上約8時半，女童已失蹤約14小時，其舅舅卻在家中床下底發現她，當時她用木板遮住自己，所以家人找不到她。

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正所謂「最緊要人冇事」，家人確認女童沒有受傷，沒有立即追問她躲起來的原因，因她一整天都沒吃過東西，所以就先讓她吃飽。女童其後由老師安撫情緒，家人與老師商討後，決定先讓她在家幾天不上學，然後再作打算。

女童的媽媽其後表示，女兒透露近日在校內被欺凌，涉及在廁所被人淋水，甚至是被打。女兒近期曾嘗試以不同方法逃學，所以才懷疑她想離家出走。

（綜合）

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