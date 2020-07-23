馬來西亞山寨店「冚家」似足日本FamilyMart　竟然唔係便利店？

山寨品牌不時都有，近日一家馬來西亞「便利店」讓網民笑翻天，皆因其店名為「冚家」（Whole Family），單聽名字已經令一眾熟悉廣東話的人內心暗笑，舖面的設計風格更似足日本著名連鎖便利店「FamilyMart」（全家），令人明白為什麼這家山寨店要取名「冚家」。

有網民分享照片，指馬來西亞出現一間名為「冚家」的店舖，設計風格更似足日本的「FamilyMart」（全家）。（facebook群組「爆笑2公社」圖片）

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近日網上流傳圖片，指有一間名為「冚家」（Whole Family）的店舖在馬來西亞出現，其綠、白、藍色的招牌及簡潔風的裝修，與日本連鎖便利店「FamilyMart」似到足，因而有人笑稱「冚家」就是「全家」的山寨版。由於「冚家」實在太突出，很快便引來網紅到場打卡，放到facebook上與網民們分享。

就連大馬網紅黃潔琪Miko Wong都要到場打卡，可見「冚家」相當之有吸引力。（facebook「MikoWong」圖片）

「冚家」爆紅後，馬來西亞傳媒《中國報》隨即派記者到這家位於八打靈再也Tropical Avenue的商店採訪，惟記者到場後店舖沒有營業，但商品整齊排列在貨架上，店舖裝潢亦與網傳的照片相近。報道指出，據悉這家店本是隱蔽式酒吧（speakeasy），客人只需打開其中一個「雪櫃」就能通往背後的酒吧，該報記者暫時無法證實酒吧是否易主變身便利店。

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對於一間名為「冚家」的店舖，網民們當然沒有錯過機會大玩各種諧音笑話，例如「有冇橙賣？」、「要富貴嘅人入得」、「店主個名叫呀玲，佢老公叫呀祥」，令人尷尬得來亦都忍不住笑！

同場加映！（香港01製圖）

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