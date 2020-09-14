愈瘦愈冇自信唔開心？一文看清你係健康瘦身定「減肥依賴症」患者

如果腦中一直都是「一定要瘦」的念頭，吃東西也一點都不開心，那就要小心囉！筆者今天要和大家分享的就是女性容易罹患的「減肥依賴症」！

減肥依賴症和健康瘦身的差別是？

採用健康的瘦身方式時，會自行控制食量，例如「今天就吃這麼多吧」、「適量攝取適當的食物」等等。即使吃得有點多，也會以「花2週慢慢瘦回來」的速度耐心調整。但是，如果你不是「控制食量」，而是「被食物控制了每天的生活」，就是減肥依賴症的警訊！減肥依賴症會出現下列特徵……

一個圖輯看清你是健康瘦身還是減肥依賴症患者（點擊放大閱讀）：

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總而言之，就是自己的每一天都被減肥佔據。日本醫學博士水島廣子將這種症狀稱之為「減肥依賴症」，雖然並不是正式的病名，還是希望能夠敲響各位心中的警鐘。從上述症狀惡化至進食障礙的人並不少，因此若有類似情形，一定要盡早矯正自己的減肥觀念。

減肥依賴症與心理問題有關？

據說減肥依賴症和心理問題有相當大的關聯。水島博士指出，一般而言依賴症具有3項特徵，分別是「由於太想逃避心中的問題而沉溺於某種行為」、「生活品質下降，自我認同漸漸轉向否定，生活已經被該種行為佔據」、「一旦開始該種行為，就難以戒斷」。而減肥依賴症的患者也有類似的傾向。

減肥依賴症最多的特徵就是「討厭自己」。屬於「沒自信」型以及模範生、完美主義型的「好女孩」型女性，最容易罹患減肥依賴症。前者心中依賴著「只要變瘦，我就會更有自信」的期待感，後者則依賴「我把自己和自己的體型管理得非常好」的成就感。

然而，一旦時間都被減肥佔據，生活品質與滿足感就會跟著下降。金錢與時間都花費在減肥上，又因為吃不飽而產生飢餓感，造成焦躁、抑鬱、有氣無力等情形，甚至造成人際關係障礙。結果反而讓自己更討厭自己，引發惡性循環。

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不依賴減肥，需要下列3項原則

近年來，世界各國已經開始行動，致力於改變「想瘦女性」的想法。時尚界禁用紙片模特兒的決議近來也造成話題，我們也應該小心過濾各項資訊。「瘦身」資訊過多時，試著想想看自己人生的豐富度，或許也有放鬆的效果。以下列舉的三項重點，也請你一定要參考看看！

(1)不再執著於自身的評價：現在的自己，不管成功或失敗，都值得好好愛護。喜歡自己與生俱來的身體！

(2)不活在過去或未來，而是「現在」：肯定「現在這個瞬間」，快樂過日子，而不是停留在因為體型纖細而受人好評的過去，或是變瘦以後過得更好的未來。

(3)習慣＆愛上「自己的身體最舒服」的自然生活方式：不要將媒體的基準照單全收，照平常的標準進食，適度運動，培養讓自己覺得舒適的生活習慣。

據說「吃東西會發胖」這種過度恐懼會對大腦產生影響，反而讓身體更容易積存熱量。按照一般份量進食，適度運動，忘了減肥開心過日子，直到覺得自己「好像有點胖」再來想辦法，才是理想的生活方式。想減肥時，一定要用健康的方式。請好好充實內在，別讓只有一次的珍貴人生被減肥佔據！

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