黑澀會彤彤產後減肥靠三招　泳裝側邊全露極性感　卻被可愛囡搶fo

台灣女星貝童彤（彤彤）2018年底平安生下女兒「帕皮」，一家三口幸福快樂，她日前在社群網站PO出帶小孩游泳的照片，「游泳池不得了，曬一小（時）敷三天！」格外引起注意的是，她也難得換上泳裝入鏡，少女般的好身材羨煞一票女粉絲。

照片中，可以看到貝童彤紮起頭髮、戴上墨鏡掌鏡自拍，穿著印有繽紛條紋圖案的連身泳裝，相當映襯她的白皙膚色，一舉手才知道原來側邊是開深V的剪裁，露出一大片肌膚，不但小腹非常平坦，大腿也十分纖細無贅肉。

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之所以能保養得這麼好，貝童彤可說是付出了不少心力，陪女兒游泳曬了一小時的太陽，回家連忙濕敷三天，從臉到肩膀都貼滿浸溼的化妝棉，從上往下拍的邪惡角度更若隱若現出北半球，好身材吸引粉絲狂讚：「根本看不出來是孩子的媽啊！」

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事實上，貝童彤曾整理出三個產後減肥的重點，首先要注意的就是均衡飲食，仍在哺乳的媽媽絕對不能節食，只要吃對東西即可，「避開高熱量垃圾食物，每餐吃飽飽也不會胖！」其次便是維持運動習慣，「有氧減脂，重訓增肌，把懷孕時被脂肪淹沒的肌肉線條再練回來！」

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最後，貝童彤建議挑選一件適合自己的塑身衣，「不是要把妳勒到整個人都不能動，而是提供身體良好的支撐。」原本鬆垮的小腹一秒消失，「這效果實在太驚人！」她還選了能穿著運動的腿套，解決雙腿容易水腫的問題。

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