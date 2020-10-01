中秋烤肉︳台婦平購牛肋條切開驚爆超多肥膏！橫切面神似1樣甜品…

美式超市好市多（Costco）的商品一向以量多、價低聞名，許多家庭都喜歡在此購買日用品及食品，但有台灣主婦買了牛肋條回家切開後發現內藏「雪白夾心」，讓她深感受騙，網友看了也覺得傻眼，批評近來牛肉類「真的太多油了」。

好市多的生鮮食品皆採大份量包裝，特別是肉品，回家後還需自行分裝成小袋以方便使用。一位主婦從好市多採購牛肋條後，打算切成3份分成3次烹煮，沒想到切開後，卻發現外表漂亮的牛肋條中間竟包著整塊「牛油」！

這位太太表示，油花偏肥還能接受，但把牛油藏在中間感覺像被騙，「心都涼了」，看到剖面秀的網友也認為「不能接受」、「整條油藏在裡面也太誇張了」、「感覺像刻意包在中間」、「詐欺吧」、「中間的肥油感覺像加進去增加重量用的」。還有人表明自己也有同樣狀況，「上次買的也是油塞在底部，很傻眼」、「這幾次買切好的牛肋條也感覺很肥」、「我上次買的也是。肉感覺不到一半，清出一堆牛油」、「其實說真的該反應一下了，這一兩年光修牛肉就修到我越來越心寒」。

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但也有人為「牛肋條」說話，認為該部位本來就是油脂較多的部位，且牛肋是條狀，不能只從斷面判斷整條油脂多寡。「牛肋本來就是比較油的部位」、「牛肋條都是這種鳥樣，別懷疑，沒有在運動的部位當然滿滿都是油」、「牛肋條本來就是又油又香的部位之一」、「牛肋條是一條一條看，不能這樣一段一段看阿」、「把那一條看起來全部都是油的肋條整條拉出來照張相看看，可能剛好這個切面特別油」。

由於苦主的剖面照造型剛好是一圈瘦肉圍著一塊方型牛油，神似宜蘭人氣伴手禮，有不少網友幽默留言「奶凍捲有出牛肉口味的」、「生乳捲嗎」、「牛肋條奶凍，好市多特產」、「突然好想吃諾○爾的奶凍捲」、「這不是限量版的牛凍捲嗎」，神比喻也逗笑原本心寒的原PO。

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