大馬索爆車模IG打卡照張張好睇　祺袍寫真騷一流身材　樣子超標緻

【馬來西亞／車模／美女】很多人都喜歡去車展，皆因車展除了名車之外，還有很多靚女在場介紹新車！大馬美女Crystal Swung（謝麗霜、IG：crystal_swung）是當地著名車模，擁有十分纖瘦的標準身材，加上平時的打扮，IG散發出一種成熟的女人味！

大馬美女Crystal Swung（謝麗霜）是車模出身，擁有十分纖瘦的標準身材。（IG「crystal_swung」）

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Crystal Swung的IG有多達48萬追蹤者，內容亦都十分豐富，打卡及福利照可以說是一浪接一浪！她亦有經營自己的YouTube頻道，會將自己旅行時的經歷剪輯成短片，與大家分享。最初是車模的Crystal Swung現時已經轉型做自由工作者，她的身材十分符合「網紅」標準，長腿纖腰翹臀通通有樣，樣子亦都十分標緻，令人想一看再看！

同場加映！更多靚女介紹你識！（香港01製圖）

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