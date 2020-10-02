湊2歲兒趕赴診所落大雨　遇陌生暖男遞傘　港媽：教小朋友感恩

中秋佳節前夕（9月30日）晚上突然下起滂沱大雨，本港天文台一度發出黑色暴雨警告，不少行人慘變「落湯雞」，不過有港媽在網上分享好人好事，表示當晚帶2歲兒子到診所做身體檢查時，遇上大雨卻沒有雨傘，慌張之際幸好有好心男子遞上自己的傘，終讓兩母子趕到診所及安全回家。港媽發文感謝陌生男，讓小朋友學會感恩，稱兒子事後亦沒有忘記叔叔，難得說出一整句：「叔叔好好人。」

中秋佳節前夕（9月30日）晚上暴雨來襲，天文台一度發出黑色暴雨警告，有港媽當晚帶2歲兒子趕往將軍澳廣場，因沒有雨傘而非常狼狽。（示意圖/資料圖片）

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港媽周三在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指當晚7時許，她帶着2歲兒子趕往將軍澳廣場某診所做身體檢查，未料路上突然下大雨。港媽忘記帶雨傘，一時手忙腳亂，惟過馬路時1名陌生男子上前遞傘，她起初拒絕，「點知心善先生，佢好有型咁用一個堅定眼神加埋肯定嘅聲線叫我『妳拎住啦！』」，港媽便一邊道謝，一邊接受其好意，撐傘步行至商場。

港媽憶述，過路後回頭一看，已不見好心男子身影，笑言「佢除咗心善，仲好好體能，跑得好快」，他們亦趕及在預約時間到達診所。港媽在文中感激陌生男，「你把遮對我哋嚟講真係好重要，因為之後居然紅雨，我靠佢先可以安全帶2歲小朋友返屋企」，指事後一直借此事教導兒子要感恩，解釋得人幫助並非必然，叔叔情願自己被淋濕，也堅持送雨傘。

兩母子在燈位等過馬路時，陌生男子上前遞傘，着港媽拿他的雨傘使用。（Unsplash/Craig Whitehead）

她坦言，「心情仲好唔好意思，明明自己唔帶遮就（卻）冇事，明明心善先生有帶遮反而淋濕」，希望對方能看到該帖文，並指兒子平時只會說單字，惟當她問起叔叔時，兒子竟說了句「叔叔好好人」，令她倍感安慰。

網民看完帖文都大讚「暖男」，有人亦分享更多大雨下的好人好事▼▼▼

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