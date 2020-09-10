防雷劈方法｜港女擔遮行山遭雷擊　教你9招自保　雨傘電話勿亂用

【雷劈、閃電、雷暴自保方法】香港天氣近幾天非常不穩定，天文台亦多天發出雷暴警告訊號，今日（9月10日）就有中年婦行山時被雷劈中需要送院，可見雷暴凶險。究竟在雷暴天氣要如何自保防止被雷劈呢？原來電話、雨傘都未未必可以用？

今日（9月10日）早上7時許，一名中年婦手持雨傘獨自行山，由將軍澳善明邨出發計劃行往將軍澳配水庫。步行至衛奕信徑時她被雷劈中，懷疑麻痺至動彈不得。救援人員上山營救，發現女事主右腰及雙腳有灼傷痕迹，她清醒由救護車送院治理。

行山被雷劈｜雷暴警告下 將軍澳婦擔遮行山遭雷擊 腰腳灼傷送院

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其實閃電行雷除了產生閃光雷聲，雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

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同場加映：出門必備天氣App 邊度落雨、閃電即時通知

這個App就是港人常用的天文台應用程式「我的天文台」，該App提供「定點降雨預報」服務，可提供未來2小時降雨預報，主要是根據天氣雷達數據，由電腦自動運算出來的結果，並會即時通知用家情況。

天文台App「定點降雨預報」使用方法▼▼▼

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根據天文台預報驗證，首半小時降雨預測準確度約75%。配合手機定位服務，就可以隨時隨地通知用家身處或附近地區會否下雨了。

即時知哪裏閃電

「我的天文台」亦可以查看閃電位置，防止「雷劈」。

天文台App閃電位置功能使用方法▼▼▼

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