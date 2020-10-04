台女剪髮「黃袍加身」一秒變女王　逾萬網民爆笑跪拜：皇上吉祥

服務業「以客為尊」本是好事，但有時禮遇太高未必討人歡心。台灣早前有女子到髮廊剪髮時，竟被髮型師「黃袍加身」披上一件龍袍款式的大圍巾，令其不禁受寵若驚，笑言她只是想簡單剪個頭髮，沒想到場面會如此「高調」。

台灣有女子到被髮型師披上一件龍袍款式的大圍巾，令其秒感尷尬。（Facebook群組「爆廢公社」圖片）

台女隨後將有關照片上傳到Facebook群組「爆廢公社」，吸引逾1.9萬人讚好。不少網民留言調侃稱，想對樓主高呼「皇上吉祥」、「皇上萬歲萬歲萬萬歲」，另有人笑言樓主「有一種登基感覺」、「這照片有聲音」、「超浮誇但我喜歡」，又指兒子也很想來當「一日皇帝」。

（Facebook群組「爆廢公社」）

👇👇👇同場加映：唔好叫女友幫手剪頭髮👇👇👇

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，全球多國實施禁足政策，出去剪個髮都有難度，不少男生唯有請求女友幫忙在家「動刀」，但這一剪卻帶來無比後悔，不但成品不似預期，髮腳參差不齊，更有猶如「鬼剃頭」的情況。網民都笑言，挑戰過讓女友幫自己剪髮，才算是真正居家隔離，又紛紛上載成品圖自嘲一番。（網上圖片／香港01製圖）

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👇👇👇同場加映：萌喵化身天氣主播「伸手」報新聞👇👇👇

日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）