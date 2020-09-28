新加坡男光顧3元剪髮　埋單收1999元　店方強行扣款因事主1步失敗

險過剃頭！新加坡1間髮型屋近日以「3元剪頭髮」（約16.9港元）作招徠，1名男子因而進店理髮，完成後以NETS（全名NETS Flashpay，是新加坡的可增值交通卡，類似香港八達通）支付費用時，卻發現被收取高達1999元（新加坡元，下同）的費用（約1.1萬港元）。原來店方曾擅自加入其他收費，只是因為卡內的儲值不足而未能過數，男子最後被扣199元（約1100港元），亦已經報警。

新加坡1名男子光顧理髮店時說明只選擇3元剪頭髮，後來卻被店方收取高1999元的費用。圖為示意圖片。（GettyImages）

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該名男子的妹妹早前在facebook群組上載理髮店的收據，指哥哥在本月7日晚上到一間理髮店剪頭髮，該店門前排上兩個廣告，分別是「剪頭髮3元」及「護髮29元」（約16.9及163港元）。

妹妹在帖文中提到，哥哥進店後已經說明只要剪頭髮，不過髮型師卻不斷說服他購買其他套票，「說到多數優惠又多數便宜」。剪完頭髮後，店方說他們不收現金只收NETS，更在未有哥哥的准許下收取高達1999元的費用。

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哥哥看到這張天價單賬就立即問為什麼賬單會這樣貴，於是髮型師解釋這是10次頭皮護理的費用，但哥哥根本沒有同意過支付這筆費用。之後髮型師又分別試過收取599元（約3370港元）及399元（約2250港元），但因為NETS卡內只有約200元，所以一直支付失敗。

該名男子的妹妹在facebook上載髮型屋的單據，指最後還是被收取199元。（網上圖片）

最後哥哥還是被扣款199元，根據妹妹上載的單據照片，收費項目名為「Wash & Blow 洗吹」。妹妹指他們已經報警，就算錢拿不回也算了，只希望其他人可以留意小心。

（8視界）

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