21歲台女半年狂打嘶嗌　衣服一脫現「詭異巨肚」　醫生揭駭人真相

「打嗝」是由於橫膈膜出現陣發性和痙攣性收縮而引起。如受到寒冷刺激、飽餐、大笑、吃飯過快或吃了乾、硬的食物後，都可能出現暫時性的打嗝。但台灣一名21歲的女性發現自己在近半年間非常容易就打嗝，只要吃一點食物就會感到腹脹，經過當地醫生檢查後，發現患者下腹部有一個「又大又圓的物體」，外型就像懷孕一樣，畫面相當驚人。

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台灣婦產科醫師李偉浩在節目《醫師好辣》上指出，該女子當初到診間時表示，近半年因打隔嚴重影響和男友的感情，時常吃一點就飽，想跟男友吃大餐也沒辦法，且吃飯還會一直打隔，相當尷尬，惹得雙方都不太開心。

李偉浩表示，起初女患者認為自己有胃食道逆流的問題，雖然吃完整腸、控制胃酸的藥物後，情況確實有稍微改善，但腹脹卻越來越嚴重，且還是不斷出現打隔問題，讓她非常困擾。

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李偉浩進一步說明，該病患其實肚子原本很平坦，但是大概在2、3月之間突然脹得很厲害，鼓得像一個山丘，透過X光檢查後發現，女病患肚裡滿滿都是氣，透過超聲波檢查後才發現，患者的下腹部有一個「好大圓圓的東西」，進一步確認後是「30公分大的卵巢囊腫」。

李偉浩解釋，患者會出現持續打隔的現象，是因為這顆良性的畸胎瘤「壓迫到了腸胃道」，才會讓病患容易打嗝並持續胃腹脹，且當時剖開患者肚子取出來時，就像一個小嬰兒一樣，非常巨大，所幸是一個良性的腫瘤，經過手術後，目前已無大礙。