私處懸吊巨型息肉！60歲台婦橡筋緊箍徒手狂扯　自虐治療法嚇窒人

門診中患者一聽到要「開刀」兩個字就嚇傻！甚至有人自己當起了醫生自我醫治。台灣一名60歲婦人，自述「下面很痛」影響行走而被家屬帶往醫院就診，經過當地醫生內診發現她在外陰部吊了一塊小息肉，奇怪的是，她的息肉長得像水滴狀，且表皮又紅又黑糊糊爛爛的，仔細追問她才娓娓道來「自虐治療法」，讓醫生聽了傻眼。

「她回去又繼續扭息肉…」60歲台婦以橡筋緊箍私處息肉 醫生一睇咁樣講（點圖放大↓↓↓）

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收治個案的台灣振興醫院婦產部醫生李偉浩在節目《醫生好辣》中分享印象深刻的案例，一名60歲婦人，主訴下體疼痛已影響行走，內診一看他的外陰部吊了一塊2、3公分呈現水滴狀的息肉，奇特的是上方還有塊皮緊連著，整坨「看起來紅紅黑黑、皮爛爛的」。當下問息肉長了多久，她豪不避諱地說已有2、3年之久，但近期因走路摩擦疼痛才驚覺不對勁。

在醫生追問下，婦人才坦承在未就醫前曾試著徒手DIY又轉又扭的想扯斷息肉，沒想到痛到爆炸，後來突然想起老公曾因痔瘡開刀「說用橡筋綑綁」，因此異想天開拿橡筋綁住自己外陰部的息肉，殊不知隔天患部開始脹痛，趕緊拿掉橡筋後，發現整坨息肉外層表皮爛乎乎的，幾乎無法行走才趕緊就醫。

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「阿姨妳這很簡單，開刀就好了！」李偉浩評估婦人只要透過簡單小手術即可一勞永逸，下一秒竟遭對方大吼：「夭壽喔你要我開刀！我有心臟病、高血壓、糖尿病，這怎麼開刀？」憂心自己生命因開刀受到威脅而強烈拒絕。儘管醫苦口婆心的勸說最後仍徒勞無功，只能先開藥讓她塗抹，再觀察傷口復原狀況。

李偉浩說，婦人隔天就被家屬推回診間，要求他要立即開刀，「家屬說她回去又繼續扭息肉，看能不能掉下來，不想開刀，結果看起來更腫了。」仔細一看息肉又紅又爛還破裂，最後在家屬態度堅持下，先以局部麻醉，拿起剪刀俐落一剪，終於解決了她長年以來的痛。

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李偉浩受訪時指出，外陰息肉又稱「外陰纖維瘤」，是最常見的外陰腫瘤，常常由外陰纖維細胞增生而成，幾乎都是良性。一般好發於大陰唇位置，如果長時間摩擦，可能造成潰瘍跟感染。治療方式以手術切除為主，沿著纖維瘤的根蒂部位簡單切除即可治癒。