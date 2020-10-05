大雨+塞車好狼狽！網民話有得咁樣返工最幸福　諗落爽過唔使做！

【大雨/塞車/返工/紅雨】今（5日）早返工時間香港多區下起大雨，天文台一度發出紅色暴雨警告，多條主要道路因天雨引發交通擠塞，殺得一眾國慶中秋長假期後復工的打工仔一個措手不及！連登討論區就有帖文指上班最幸福的事，其實是「屋企樓下有巴士直達公司」，引起一眾網民熱烈討論及和應！

長假期後首個工作天，天文台於早上8時許改發紅色暴雨警告訊號。（蔡正邦攝）

↓↓↓長假期後首個工作天遇上紅色暴雨警告，多條主要道路塞車↓↓↓

連登討論區網民「Jellycat」以「最幸福嘅事唔係有錢搭的士，而係屋企樓下有巴士直達公司」為題發文，他在內文指能夠點對點上班下班都坐巴士「真係好正」，想起鄰居可能每日都用過百元坐的士返工放工時，自己一程只是12元便覺得十分着數。

一眾喜愛返工的網民踴躍留言，認同樓主的看法：

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【巴士路線編號解說】香港巴士路線編號編排方式其實有規矩可尋，只要知道相關排序方法及特點，即可知道路線的大約目的地或特別之處（資料圖片／香港01製圖）

九龍及新界區路線：

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港島區路線：

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過海路線：

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巴士路線「後」的英文字母：

巴士路線「前」的英文字母：

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