老公家庭Group無加自己　港媽話介意：個心唔多舒服　網民咁安慰

今時今日人人一機在手，家庭、朋友開設多個群組也是等閒事。有港媽於討論區發文，表示自覺與夫家家人關係不錯，但近日卻發現丈夫的家庭群組沒有邀請她加入，直言感到不被尊重，大呻：「原來我始終唔係佢哋屋企人。」網民看過港媽的經歷都勸她不用太介懷，更提出一個原因，表示不加入夫家群組更好，令港媽最終也釋然。

有港媽大呻丈夫的家庭群組沒有邀請她加入，感到不被對方家人尊重，引來網民熱議。（《多功能老婆》劇照）

該名港媽於親子王國討論區以「男家家庭chat group無你份」為題發文，指丈夫家人開設了數個由不同家人組成的WhatsApp群組，「從日常觀察得知至少有2-3個家庭谷」。她被加進其中一個「齊晒人」的群組，成員包括老爺奶奶、姑奶及姑仔夫婦以及她和丈夫，不過群組開設多年僅有極少留言，「對上嗰次有人留言已是一、兩年前的事」。

近日港媽發現，丈夫原來與家人擁有另一家庭群組，該群組「齊晒人但不包括我」，而丈夫一家也不時在群組聊天，令一向自覺與丈夫家人關係不錯的港媽感到不被尊重，「問心我個心唔多舒服，平日我自以為同姑奶姑仔關係ok，老爺奶奶又對我不錯，原來我始終唔係佢哋屋企人」。

港媽指自覺與丈夫家人關係不錯，沒料丈夫家人卻不加她到群組。（《多功能老婆》劇照）

帖文引來不少同為新抱的網民共鳴，有人安慰樓主「唔加仲好，少好多煩惱」，表示有時要在群組應付夫家家人更麻煩，「老公家族最少2-3個group，冇人問我又冇話要加入，我真心一啲都唔介意，仲好慶幸少樣嘢煩」。

另有網民說被加進丈夫的家庭群組後感到煩厭，「我都唔知幾想退group」，惟不想影響家人關係只能「長期靜音」。港媽看過網民留言也自我安慰，表示「佢哋唔加我可能是考慮我感受，為我好都唔定」，最終她聽從網民意見，沒再為事件感到煩惱，「睇完大家嘅comments我安樂晒，明白入group易入難走，都係唔入好過入了」。

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