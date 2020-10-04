戴穿窿口罩搭港鐵　對乘客狂咳被指呃位坐　網民怒斥：慣犯嚟！

新冠肺炎疫情持續，惟不少人逐漸出現「抗疫疲勞」，最近更有市民在港鐵車廂發現佩戴「穿窿口罩」的男乘客，面向其他座位乘客狂咳，引起不安。照片上傳至社交平台後，有網民指證涉事男子已是「慣犯」，經常出沒於東鐵線，懷疑他以此招數逼使其他人「讓座」。

有網民上傳照片，指港鐵東鐵線經常有戴着「穿窿口罩」的男乘客出現。（fb「North District 北區」圖片）

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網民上周三（9月30日）在facebook群組「North District 北區」發帖，指在港鐵東鐵線目擊1名男子在大埔墟站上車，並戴着破洞及殘舊不堪的口罩，「對住原本坐低嗰個（乘客）係咁咳，咳到全部人散開，佢坐低又冇見再咳」，擔心對方有意「播毒」。

帖文一出即引來熱議，有自稱是受影響乘客的網民留言表示，本來在座位上已聽到涉事男子對着自己不停咳嗽，以為對方只是氣管敏感，故沒有看他，但後來再聽見作嘔聲，「想嘔想嘔咁我先望咗佢一眼，先見到佢個口罩係爛晒！」，嚇得她立即離開座位，「佢（男子）都即刻彈落個位坐」。

不少網民留言表示曾目擊涉事男子，並懷疑對方刻意對着座位乘客咳嗽，試圖「呃位坐」。示意圖，非涉事人。（資料圖片）

部分網民則指出，經常看到該男子從太和上車到大圍站，由於行徑相似，懷疑他「呃位坐」，「上幾個禮拜都有見到佢戴爛口罩，一上車就咳，嚇到周圍啲人走晒，佢自己坐成排位」。

另外有人建議通知港鐵職員，「見親佢都係咁，幫到嘅就畀個口罩佢」、「係咪有困難呀？佢連件恤衫都好似唔啱身，如果有多口罩送個畀有需要嘅人啦」；不過，卻有其他網民表示曾經問男子是否需要口罩，卻不獲理會。

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