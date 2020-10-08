【裝修實例】九龍塘賢文禮士1677呎6房2廳　42萬營造恬靜復古風

【豪宅/裝修】九龍塘賢文禮士是典型豪宅間格，客飯廳空間大，加上房間多，設計要做到感覺統一而又有細緻區別實在不容易。這個單位便利用不同質感及顏色的牆紙，來貫穿不同空間的懷舊感。

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今次介紹的單位聘用「DIC設計情報中心」負責設計裝修，位於九龍塘賢文禮士實用面積約1677呎6房2廳單位，改動最大的是將工人房改成雜物房，並且在客飯廳及每個房間重新上漆及貼牆紙，營造中國懷舊風。

這個單位因為樓底夠高，所以飯廳可以容納到巨型吊燈，而顏色方面選用暗黃色。戶主陸太表示，家中每件家俬都是自己親自揀選的，設計師為了讓家俬更突出，選了一幅暗藍色的牆紙，配襯家俬的色調。

主人房的牆紙延續客飯廳懷舊風，特意挑選金色暗花的牆紙做特色牆。（設計情報中心提供）

由於客飯廳的牆身以米白色為主，感覺上較為單調，所以設計師選用了藍色牆紙做點綴，而這個位置改動得最多，設計師把原先伸延到飯廳的雜物房改細。戶主陸太表示這次裝修最滿意就是飯廳的改動，將客飯廳改為肆正的長方型，看起來就寬闊得多。

拆去牆身，地板就要再鋪，飯廳那邊用了白雲石地磚，在白色襯托下更能突出牆身和家俬的設計。

主人房的牆紙延續客飯廳的懷舊感，挑選了金色暗花的牆紙，而中房的實木家俬帶出了深沉的感覺，配上木製風扇燈，將復古風達到極致，淺藍色十字紋牆紙中和整個氣氛。兩位兒子的房間亦貫徹全屋藍色調風格，設計師選用了淺藍色條紋牆紙，帶出輕鬆活潑的氣氛。

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