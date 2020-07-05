裝修實例｜荃灣荃威花園480呎2房　65萬翻新殘舊裝修大玩簡約風！

單位位於荃灣荃威花園，實用面積約480呎，住戶是一對年輕夫婦及兩隻愛貓，由於屋內裝修較殘舊及不合戶主口味，同時想增加客飯廳的面積，讓兩主子有更大的活動空間，便拆掉客房的牆，改為用大書櫃做間格。

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今次介紹的單位聘用「DIC設計情報中心」負責設計裝修，位於荃灣荃威花園一個實用面積480呎的兩房兩廳單位，住戶是一對年輕夫婦與兩隻愛貓。

男戶主指他們想要有一個看書的空間和有一個大書櫃，設計風格上希望可以簡約一點，客廳的活動空間較大。由於這個單位在裝修前十分殘舊，舊式木地板以及修補到一塊塊的牆面，還有用上綠色瓷磚的洗手間及廚房，實在有翻新的必要。

經過設計師改動後，單位除了保留兩房之餘，客飯廳空間大了不少。客廳設計以簡約為主，主要用上木色及白色配搭，原則單位間隔看起來方方正正，但仔細點看會發現，客廳及洗手間之間有一個斜邊，而且於走廊的入口位，所以放不了傢私，浪費了不少空間，亦令客飯廳的空間相對較小，看到這裡原本的斜邊牆，設計師就用了一個電視櫃拉平牆身，而且這個還是一個轉角的儲物櫃，令客廳變成方方正正。而客廳方面設計師在玄關做了一個高身的儲物櫃，上半部分可以給戶主收納雜物，下半部分主要是鞋櫃讓戶主放鞋。

拆牆改用書櫃做間格堵大客飯廳的活動空間，可讓兩愛貓有更大的活動空間。（設計情報中心提供）

男戶主又指，對整個裝修最滿意的地方就是客廳及書櫃，原本單位設計上房間的面積相當大，設計師知道他們只有兩個人居住，所以就提議把書房縮細，把客廳擴闊，多一點空間給兩隻貓走動。

其中獲得戶主大讚的書櫃，原來是房間的間隔牆，設計師拆去牆身後，用了兩個斜邊書櫃做間隔，加上隱藏門節省空間，這樣就可以把原本走廊的面積納入客飯廳，使客飯廳寬闊很多。

另外，房間這邊的天花有一道礙眼的大橫樑，設計師用了假天花及射燈修飾，再延伸至睡房成為儲物天花，雖然全屋設計以簡約木色為主，但設計師於主人房採用比客廳更柔和的木色，再於衣櫃做了斜線花款，使設計更特別。

而洗手間最特別就是改用了日式浸缸，設計師把浸缸高度調低，旁邊再加兩個梯級，使用上就更方便，而廁櫃特意做了斜款，留空間讓戶主進入浸缸。

此外，客房也是令戶主很滿意的地方，一個大衣櫃讓戶主放置所有衣服，另外房內的地台不單可以增加儲物空間，如有朋友到訪過夜就可變為一個睡眠區，平日拉開窗簾也可以在窗邊看書。而廚房和洗手間應該是單位改變最大的地方，設計師拆去了原本綠色的磚牆，廚房改用趟門節省空間之餘，也訂造了一組木色的廚櫃，電器妥善設置於廚櫃中，加上白色的磚牆，在此下廚更開心。

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