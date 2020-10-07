台超強媽媽用藍色原子筆把孩子手冊當繪本　畫出無數人氣卡通角色

高手在民間！台灣一名擁有巧手的媽媽將小孩的聯絡簿當成塗鴉繪本，僅單靠一支藍色原子筆，就在聯絡簿空白處畫上許多知名卡通人物，不僅畫風可愛，連畫工也是相當厲害，吸引大批網友連聲讚美。

一位媽媽在臉書社團「爆廢公社」分享自己的畫作，她PO出許多簡單用原子筆畫成的模仿畫，如柯南、喬巴、小雲、加菲貓、Super Mario兄弟、傻豹等知名卡通人物，不過仔細一看可以發現，這位媽媽是把兒子的聯絡簿當成畫布，都是把塗鴉畫在家長與老師的對話框中。

還有龍貓、復仇者聯盟、麵包超人、Peppa Pig等等 點圖看看這媽媽如何以藍色原子筆神還原無數知名卡通人物：

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不只是卡通人物的比例堪稱完美，且連陰影處也仔細的勾勒出來，這名媽媽自稱是「很愛畫的媽媽」，她在兒子幼幼班時的聯絡簿上塗鴉，至今已累積不少厲害的畫作，許多網友見到她將卡通人物描繪得如此維妙維肖的作品，都不禁大聲讚嘆「被家庭和小孩耽誤的畫家媽媽！」

許多網友紛紛在貼文下方留言「好用心的媽媽」、「好有才的媽媽啊～」、「希望我也有這樣的才能」、「老師應該很期待看妳兒子的聯絡簿」、「神人級的媽咪」、「這……是插畫家媽媽吧」、「小孩會覺得媽媽每次簽聯絡簿都要很久」、「我如果是老師，我可能每天都在期待今天是什麼圖案」、「很難偽簽」、「上國小後應該能畫完一集漫畫」。

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