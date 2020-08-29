女兒做連線配對功課不用間尺？　畫出超藝術連法媽媽看傻了眼…

中小學即將開學，不少家長也忙着幫孩子檢查暑假作業，不過近日一位媽媽卻在改女兒連連看的作業時，被女兒過於藝術的風格搞到差點眼睛脫窗，最後直接放棄檢查，改送女兒一個大交叉以示抗議。

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樓主在「爆廢公社」發文表示，日前他在幫女兒改暑假作業時，被其中一頁「連連看」的題目搞得火冒三丈，原來是因為女兒在做連連看題目時沒有用尺輔助連直線就算了，還刻意把線繞了好幾個圈才連到終點，讓樓主看得相當吃力。

樓主說當她看到這幕時先是愣了三秒，但為了不讓小孩心裏受挫，一開始她還是相當有耐心的一條一條線拆解找答案，不過由於女兒的畫功實在是讓她精神耗盡，惹得她直接暴怒在作業上畫了一個大交叉。

女兒暑假作業連連看題目太過藝術挑戰媽媽的眼力。（Facebook / 爆廢公社）

女兒在收到作業後還不解為何會這樣評斷她的作業，便問「媽媽這哪裏不對？」這時樓主就拿了其中一題反問，「那妳告訴我，『取』是連到哪邊？」，沒想到女兒竟然也不知道自己是把這字連到哪裏，讓樓主聽了直呼「媽媽心好累」。

文章一出網友紛紛笑說：

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